В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе H сыграют сборные Казахстана и Финляндии. Игра пройдет в Казахстане, и состоится 7 сентября. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Казахстан

Подопечные Магомеда Адиева идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Столько же, к слову, и у сборной Финляндии, однако представители страны озер имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Сборная Казахстана начала отбор с поражения от Словении (1:2), затем подопечные Адиева сотворили сенсацию, сумев переиграть сборную Дании (3:2). Победы над Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0), похоже, никого не удивили, и были восприняты как должное.

Финляндия

Сборная Финляндии лидирует в отборочной группе H, имея в своем активе 9 очков. Впрочем, отборочный цикл команда начала с поражения, уступив сборной Дании (1:3). Затем были победы над Северной Ирландией (1:0), Словенией (2:0) и разгром Сан-Марино (6:0).

Финляндия неплохо смотрится в атаке, подтверждение тому – 10 забитых голов. Ну а 3 пропущенных мяча свидетельствуют о неплохой игре в обороне.

Статистика

История противостояния сборных насчитывает 5 игр, в которых были зафиксированы следующие результаты:

12.10.2021 Казахстан – Финляндия 0:2;

04.09.2021 Финляндия – Казахстан 1:0;

22.08.2007 Финляндия – Казахстан 2:1;

11.10.2006 Казахстан – Финляндия 0:2;

28.02.2006 Финляндия – Казахстан 0:0.

Наш прогноз на игру

По крайней мере на бумаге, сборная Финляндии фаворит матча, однако не будет сбрасывать со счетов и сборную Казахстана. Наш прогноз – победа сборной Финляндии или ничья (1.28).