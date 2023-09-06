Эракович допустил трансфер из «Зенита» в «Барселону»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович дал понять, что рассматривает РПЛ как карьерный трамплин.
«Уровень РПЛ намного выше чемпионата Сербии. «Зенит» бы боролся там за чемпионство! В России лига более профессиональная.
Я верю, что из «Зенита» можно перейти в европейский гранд-клуб – например, «Барселону». Мне кажется, это возможно!» – сказал серб.
- Эракович куплен в июле у «Црвены Звезды».
- В последний момент Страхиня предпочел «Зенит» «Спартаку».
- Контракт Эраковича действует до 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»