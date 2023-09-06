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    Эракович допустил трансфер из «Зенита» в «Барселону»

    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович дал понять, что рассматривает РПЛ как карьерный трамплин.

    «Уровень РПЛ намного выше чемпионата Сербии. «Зенит» бы боролся там за чемпионство! В России лига более профессиональная.

    Я верю, что из «Зенита» можно перейти в европейский гранд-клуб – например, «Барселону». Мне кажется, это возможно!» – сказал серб.

    • Эракович куплен в июле у «Црвены Звезды».
    • В последний момент Страхиня предпочел «Зенит» «Спартаку».
    • Контракт Эраковича действует до 2027 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 3 часа назад

      "долбохода" снова пучит и он пустил газы в шахту .

      0
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 7 часов назад

      Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Тот самый случай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2941

      Болотоход 8 часов назад

      Уже газом помойка дырявая накачала?

      3
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Болотоход 8 часов назад

      От такого количества газа глюки пошли, он себя уже в Барселоне увидел.

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