Эракович допустил трансфер из «Зенита» в «Барселону»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович дал понять, что рассматривает РПЛ как карьерный трамплин.

«Уровень РПЛ намного выше чемпионата Сербии. «Зенит» бы боролся там за чемпионство! В России лига более профессиональная.

Я верю, что из «Зенита» можно перейти в европейский гранд-клуб – например, «Барселону». Мне кажется, это возможно!» – сказал серб.