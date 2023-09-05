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    • Орлов назвал единственную позицию, которую нужно усилить «Зениту»

    Орлов назвал единственную позицию, которую нужно усилить «Зениту»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен купить нападающего.

    «Я бы точно не говорил о каком-то спаде «Зенита». Команда Семака на ходу. Бежит! С движением все в порядке.

    Немного Мостовой не вписывается. Но начало сезона получилось для Андрея скомканным. Простудился. Потом травма. Не набрал кондиций. Как-то ему не везет.

    Считаю, «Зениту» еще нужен один нападающий. Малком же ушел – надо найти ему замену», – сказал Орлов.

    • В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер.
    • Клуб идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».
    • Летом «Зенит» потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2023 10:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68949

      portero 5 сентября, 12:35

      Выгнать Кассьерру и купить столба, но где же его взять, хорошие самим нужны, а хрен в мешке смысла нет брать....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 11:45

      Геннадий, при чём здесь Малком , который не был нападающим ?
      Семак играет по схеме 5-3-2 , в матче с цска напами вышли Кассьера и Мантуан , на лавке Сергеев, вместо кого нужен нападающий ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6840

      Давид59 > Алексей З 5 сентября, 15:08

      Ну он правильно говорит, что нет нормальных нападающих. Вот зачем он туда Малкома приплёл непонятно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > Давид59 5 сентября, 15:44

      Как понять нормальных ? Для 4-3-3 нужен крайний ( а-ля Малком ), а для 5-3-2 и эти сойдут, там ещё Ерохин есть.
      Скорее Семак не откажится от "движка" в серёдку, чтобы вариантность увеличить и не быть зависимым от причуд кого-нибудь из лидеров.
      имхо.

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      Рейтинг: +6840

      Давид59 > Алексей З 5 сентября, 18:24

      Алексей, Вы так подробно анализируете состав и схему игры Зенита, что возникает вопрос - Вы за кого болеете?

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      Рейтинг: +16128

      Алексей З > Давид59 5 сентября, 20:20

      За Спартак конечно.
      Футбол люблю, многих смотрю.

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      Рейтинг: +268

      russkiisergei 5 сентября, 10:34

      зениту надо усилить позицию судей!!! так, сказать усилить влияние на судей!!!

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      Рейтинг: +6840

      Давид59 5 сентября, 10:32

      Геннадий Сергеич! Малком и вправду был хорош, но он был не нападающим.

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