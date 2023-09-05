Орлов назвал единственную позицию, которую нужно усилить «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен купить нападающего.
«Я бы точно не говорил о каком-то спаде «Зенита». Команда Семака на ходу. Бежит! С движением все в порядке.
Немного Мостовой не вписывается. Но начало сезона получилось для Андрея скомканным. Простудился. Потом травма. Не набрал кондиций. Как-то ему не везет.
Считаю, «Зениту» еще нужен один нападающий. Малком же ушел – надо найти ему замену», – сказал Орлов.
- В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер.
- Клуб идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».
- Летом «Зенит» потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.
Источник: «Спорт-Экспресс»