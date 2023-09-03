Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Астон Вилла»», 4 тур АПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Конате, Робертсон, Мак Аллистер, Собослаи, Джонс, Салах, Нуньес, Диас.
Главный тренер: Юрген Клопп
«Астон Вилла»: Мартинес, Диего Карлос, Конса, Динь, Торрес, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Камара, Уоткинс, Диаби.
Главный тренер: Унаи Эмери
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Астон Вилла»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир