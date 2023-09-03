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    • Радимов: «Абаскаль хочет покинуть «Спартак» и получить неустойку»

    Радимов: «Абаскаль хочет покинуть «Спартак» и получить неустойку»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не заинтересован в продолжении работы в клубе.

    • Накануне «Спартак» проиграл «Краснодару» в 7-м туре РПЛ (0:2).
    • У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

    «Чемодан, вокзал, Севилья?

    Происходящее в «Спартаке» не поддается логическому объяснению, но я попытаюсь!

    Состав сегодня не укладывается в голове, почему Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Никита Чернов, Антон Зиньковский, которые провели отличный матч с «Динамо» (4:1), остались на замене.

    Наиль Умяров вообще не играет вперед, только назад и поперек, как вы хотите атаковать? До атакующих игроков мяч просто банально не доходит.

    Про Алексиса Дуарте ничего нового, как бездарно он в прошлом сезоне бросал обороняться, так и сегодня дал себя обыграть в моменте с голом. Ничего не изменилось.

    Почему Даниил Денисов играет крайнего защитника? Он не подходит на эту роль. У него нет скорости для этого, минимум единоборств и ненужные ошибки.

    Александр Соболев традиционно много боролся, старался, даже дриблинг иногда включал, но на 70 минуте было видно что он устал, а на скамейке только Павел Мелешин. Тогда зачем отпускали других нападающих или почему не позаботились о сменщике для Соболева?

    Какой вывод? Никто не переубедит меня в том, что Абаскаль хочет получить неустойку и быть уволенным из клуба! Иначе объяснить его решения просто невозможно. Для тех, кому такая версия кажется слишком конспирологической, просто напомню: этим летом у «Спартака» сменился генеральный директор, и прошлый руководитель, при котором приглашался Абаскаль и подписывался его новый контракт, клуб покинул», – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    03.09.2023 09:35
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +975

      FCSpartakM 3 сентября, 14:52

      Окей, кого выпустить денисова? такого же хлусевича?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1091

      Сержтир 3 сентября, 11:32

      В конце концов на поле играют не 11 Абаскалей а игроки Спартака, так что всю вину на него не стоит перекладывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 3 сентября, 10:47

      Откуда бывшему недо тренеру Зенита2 Радимову,знать что хочет Абаскаль? Он ему лично об этом сказал ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +505

      Alemann 3 сентября, 10:25

      Предлагаю свиным скинуться на отступные рыжему.

      4
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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 3 сентября, 10:08

      А, ведь, для кого-то ТАКОЙ ПЛАН ржавого до сих пор - открытие...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 3 сентября, 10:05

      «Абаскаль хочет получить неустойку и быть уволенным из клуба!»
      Видимо, пример ТАЛАЛАЕВА заразителен)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 09:56

      Дело даже не в хотелках Абаскаля.
      Тренера при котором игроки деградируют , а вразумительной игры нет ( от слова СОВСЕМ) , просто увольняют , со всеми издержками.

      0
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 09:46

      Пора им на очищение в Пердив. Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +27

      неразгибаемый спартак ... > ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 10:43

      Пердив не возьмёт. Что-нибудь посерьёзнее есть?

      0
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      ...
      Рейтинг: +38

      Петр C. > ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 11:57

      соси *** долбан

      0
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