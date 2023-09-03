Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Абаскаль хочет покинуть «Спартак» и получить неустойку»

Радимов: «Абаскаль хочет покинуть «Спартак» и получить неустойку»

3 сентября 2023, 09:35
6

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не заинтересован в продолжении работы в клубе.

  • Накануне «Спартак» проиграл «Краснодару» в 7-м туре РПЛ (0:2).
  • У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.

«Чемодан, вокзал, Севилья?

Происходящее в «Спартаке» не поддается логическому объяснению, но я попытаюсь!

Состав сегодня не укладывается в голове, почему Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Никита Чернов, Антон Зиньковский, которые провели отличный матч с «Динамо» (4:1), остались на замене.

Наиль Умяров вообще не играет вперед, только назад и поперек, как вы хотите атаковать? До атакующих игроков мяч просто банально не доходит.

Про Алексиса Дуарте ничего нового, как бездарно он в прошлом сезоне бросал обороняться, так и сегодня дал себя обыграть в моменте с голом. Ничего не изменилось.

Почему Даниил Денисов играет крайнего защитника? Он не подходит на эту роль. У него нет скорости для этого, минимум единоборств и ненужные ошибки.

Александр Соболев традиционно много боролся, старался, даже дриблинг иногда включал, но на 70 минуте было видно что он устал, а на скамейке только Павел Мелешин. Тогда зачем отпускали других нападающих или почему не позаботились о сменщике для Соболева?

Какой вывод? Никто не переубедит меня в том, что Абаскаль хочет получить неустойку и быть уволенным из клуба! Иначе объяснить его решения просто невозможно. Для тех, кому такая версия кажется слишком конспирологической, просто напомню: этим летом у «Спартака» сменился генеральный директор, и прошлый руководитель, при котором приглашался Абаскаль и подписывался его новый контракт, клуб покинул», – написал Радимов.

Еще по теме:
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря 7
Гол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России 1
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Радимов Владислав Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1693724901
А, ведь, для кого-то ТАКОЙ ПЛАН ржавого до сих пор - открытие...
Ответить
Alemann
1693725921
Предлагаю свиным скинуться на отступные рыжему.
Ответить
Александр.Т.
1693727237
Откуда бывшему недо тренеру Зенита2 Радимову,знать что хочет Абаскаль? Он ему лично об этом сказал ?
Ответить
Сержтир
1693729957
В конце концов на поле играют не 11 Абаскалей а игроки Спартака, так что всю вину на него не стоит перекладывать.
Ответить
FCSpartakM
1693741958
Окей, кого выпустить денисова? такого же хлусевича?
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
15
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
11
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+