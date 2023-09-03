Радимов: «Абаскаль хочет покинуть «Спартак» и получить неустойку»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не заинтересован в продолжении работы в клубе.

Накануне «Спартак» проиграл «Краснодару» в 7-м туре РПЛ (0:2).

У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.

У Абаскаля контракт до 2025 года.

«Чемодан, вокзал, Севилья?

Происходящее в «Спартаке» не поддается логическому объяснению, но я попытаюсь!

Состав сегодня не укладывается в голове, почему Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Никита Чернов, Антон Зиньковский, которые провели отличный матч с «Динамо» (4:1), остались на замене.

Наиль Умяров вообще не играет вперед, только назад и поперек, как вы хотите атаковать? До атакующих игроков мяч просто банально не доходит.

Про Алексиса Дуарте ничего нового, как бездарно он в прошлом сезоне бросал обороняться, так и сегодня дал себя обыграть в моменте с голом. Ничего не изменилось.

Почему Даниил Денисов играет крайнего защитника? Он не подходит на эту роль. У него нет скорости для этого, минимум единоборств и ненужные ошибки.

Александр Соболев традиционно много боролся, старался, даже дриблинг иногда включал, но на 70 минуте было видно что он устал, а на скамейке только Павел Мелешин. Тогда зачем отпускали других нападающих или почему не позаботились о сменщике для Соболева?

Какой вывод? Никто не переубедит меня в том, что Абаскаль хочет получить неустойку и быть уволенным из клуба! Иначе объяснить его решения просто невозможно. Для тех, кому такая версия кажется слишком конспирологической, просто напомню: этим летом у «Спартака» сменился генеральный директор, и прошлый руководитель, при котором приглашался Абаскаль и подписывался его новый контракт, клуб покинул», – написал Радимов.