Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм», 4 тур АПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Манчестере.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Ковачич, Фоден, Альварес, Доку, Холанд
Главный тренер: Хосеп Гвардиола
___________________________________________________________________
«Фулхэм»: Лено, Тете, Диоп, Рим, Робинсон, Кэрни, Харрисон Рид, Перейра, Уилсон, Хименес, Бобби Рид.
Главный тренер: Марку Силва
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»
Прямой эфир матча на «Бомбардире»
Источник: Бомбардир