Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

2 сентября 2023, 16:42

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм», 4 тур АПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Манчестере.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Ковачич, Фоден, Альварес, Доку, Холанд

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

___________________________________________________________________

«Фулхэм»: Лено, Тете, Диоп, Рим, Робинсон, Кэрни, Харрисон Рид, Перейра, Уилсон, Хименес, Бобби Рид.

Главный тренер: Марку Силва

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»

Прямой эфир матча на «Бомбардире»

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Англия Фулхэм Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
Вчера, 17:44
4
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
Вчера, 14:19
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+