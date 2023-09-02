Сперцян может сменить агента из-за несостоявшегося ухода из «Краснодара»

Полузащитник Эдуард Сперцян останется в «Краснодаре» как минимум до января.

Его переход в «Аякс» сорвался, а интерес со стороны клубов Бундеслиги не привел к конкретным переговорам.

До закрытия летнего трансферного окна футболист сотрудничал с агентством CAA Stellar. Возможно, теперь он сменит представителя.