Сперцян может сменить агента из-за несостоявшегося ухода из «Краснодара»

Полузащитник Эдуард Сперцян останется в «Краснодаре» как минимум до января.
Его переход в «Аякс» сорвался, а интерес со стороны клубов Бундеслиги не привел к конкретным переговорам.
До закрытия летнего трансферного окна футболист сотрудничал с агентством CAA Stellar. Возможно, теперь он сменит представителя.
- 23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 7 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость армянского хавбека – 12 млн евро.
Источник: твиттер журналиста Грача Хачатряна