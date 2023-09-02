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    • Сперцян может сменить агента из-за несостоявшегося ухода из «Краснодара»

    Сперцян может сменить агента из-за несостоявшегося ухода из «Краснодара»

    Полузащитник Эдуард Сперцян останется в «Краснодаре» как минимум до января.

    Его переход в «Аякс» сорвался, а интерес со стороны клубов Бундеслиги не привел к конкретным переговорам.

    До закрытия летнего трансферного окна футболист сотрудничал с агентством CAA Stellar. Возможно, теперь он сменит представителя.

    • 23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 7 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость армянского хавбека – 12 млн евро.

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    Источник: твиттер журналиста Грача Хачатряна

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    02.09.2023 14:51
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    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК 2 сентября, 16:07

      Спартаку нужен Сперцян !
      Вместо него можно продать пол команды Джикию , Бальде , Игнатова , Литвинова , Николсона Денисова ,Хлусевича и др.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК 2 сентября, 15:56

      Отличный футболист !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида 2 сентября, 15:48

      Давно надо было в агентство Hachyakyan Transfеrmyan обратиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8259

      BarStep 2 сентября, 15:48

      Всех этих ..янов и условных ..швили,
      в один мешок и.., не, не в Черное море,
      а в их вторые Родины (для них - это уже первые)..

      РПЛ компенсировать потери клубам
      и это будет правильно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК > BarStep 2 сентября, 15:57

      Пойди , умойся , если есть горячая вода !
      Ты, кто есть ,ущербный !

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      ...
      Рейтинг: +8259

      BarStep > САДЫЧОК 2 сентября, 16:13

      Не будь так категоричен малыш..
      Это помешает тебе дожить до седин..

      не угроза, - совет (бонусом)

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      Рейтинг: +6207

      fakeid > САДЫЧОК 2 сентября, 17:11

      дцп-шник, ты чего чего своё рыло высунул?

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      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК > BarStep 2 сентября, 17:13

      Ущербный , вытаскивай все свои боты !

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