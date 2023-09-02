«Реал Сосьедад» и «Гранада» назвали стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, начало – в 15:00 мск. Арсен Захарян остался в запасе.

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Киран, Амари, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино, Мараньо, Оярсабаль, Кубо, Мендес.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

«Гранада»: Рауль, Рубио, Микел, Нева, Диас, Кальехон, Руис, Гумбау, Бойе, Сарагоса, Узуни.

Главный тренер: Пако Лопес

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»