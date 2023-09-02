Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Гранада», 4 тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдет в городе Сан-Себастьян на стадионе «Реале-Арена».

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Киран, Амари, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино, Мараньо, Оярсабаль, Кубо, Мендес.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

«Гранада»: Рауль, Рубио, Микел, Нева, Диас, Кальехон, Руис, Гумбау, Бойе, Сарагоса, Узуни.

Главный тренер: Пако Лопес

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Гранада»

Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет «транслировать «Фонбет».