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    • «Реал Сосьедад» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Реал Сосьедад» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Гранада», 4 тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдет в городе Сан-Себастьян на стадионе «Реале-Арена».

    Стартовые составы команд:

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Киран, Амари, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино, Мараньо, Оярсабаль, Кубо, Мендес.

    Главный тренер: Иманол Альгуасиль

    «Гранада»: Рауль, Рубио, Микел, Нева, Диас, Кальехон, Руис, Гумбау, Бойе, Сарагоса, Узуни.

    Главный тренер: Пако Лопес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Гранада»

    Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет «транслировать «Фонбет».

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    Источник: Бомбардир

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    02.09.2023 12:52
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