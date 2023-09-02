Примера. «Сосьедад» победил «Гранаду» (5:3), пропустив 2 гола после выхода Захаряна на замену

«Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Гранадой» в 4-м туре чемпионата Испании.

Баски выиграли со счетом 5:3.

Арсен Захарян вышел на замену на 79-й минуте. После его появления на поле «Сосьедад» дважды пропустил.

Испания. Примера. 4-й тур

Реал Сосьедад – Гранада – 5:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Кубо, 9; 1:1 – Ле Норман (в свои ворота), 35; 2:1 – Кубо, 44; 3:1 – Субименди, 59; 4:1 – Барренечеа, 67; 5:1 – Бош (в свои ворота), 76; 5:2 – Бойе, 83: 5:3 – Сарагоса, 90+9.

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