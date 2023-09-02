«Реал Мадрид» и «Хетафе» обявили стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата Испании. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Саньяго Барнабеу», начало – в 17:15 по мск.
Отметим, в составе «Реала» из-за травм не сыграют Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.
Стартовые составы:
«Реал Мадрид»: Кепа, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Хоселу.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Хетафе»: Сория, Альварес, Дуарте, Альдерете, Суарес, Митрович, Даконам, Аленья, Максимович, Латаса, Майораль.
Главный тренер: Пепе Бордалас
Отметим, прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».
Источник: «Бомбардир»