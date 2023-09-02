Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч «Реал Мадрид» – «Хетафе»: 2 сентября 2023

    Стали известны стартовые составы на матч «Реал Мадрид» – «Хетафе»: 2 сентября 2023

    «Реал Мадрид» и «Хетафе» обявили стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата Испании. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Саньяго Барнабеу», начало – в 17:15 по мск.

    Отметим, в составе «Реала» из-за травм не сыграют Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.

    Стартовые составы:

    «Реал Мадрид»: Кепа, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Хетафе»: Сория, Альварес, Дуарте, Альдерете, Суарес, Митрович, Даконам, Аленья, Максимович, Латаса, Майораль.

    Главный тренер: Пепе Бордалас

    Отметим, прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».

    Новости по теме
    Примера. «Сосьедад» победил «Гранаду» (5:3), пропустив 2 гола после выхода Захаряна на замену 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Гранада»: 2 сентября 2023
    «Реал Сосьедад» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2023 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 