«Реал Мадрид» и «Хетафе» обявили стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата Испании. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Саньяго Барнабеу», начало – в 17:15 по мск.

Отметим, в составе «Реала» из-за травм не сыграют Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.

Стартовые составы:

«Реал Мадрид»: Кепа, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Хоселу.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Хетафе»: Сория, Альварес, Дуарте, Альдерете, Суарес, Митрович, Даконам, Аленья, Максимович, Латаса, Майораль.

Главный тренер: Пепе Бордалас

Отметим, прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».