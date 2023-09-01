«Бавария» может сорвать переход Канселу в «Барселону»

Будущее флангового защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу остается неопределенным.

Ожидалось, что сегодня португалец перейдет в «Барселону» на правах аренды.

Однако сделку может сорвать «Бавария», захотевшая вернуть универсального фулбека.

Окончательное решение по поводу трансфера 29-летнего футболиста еще не принято.