«Бавария» может сорвать переход Канселу в «Барселону»

Будущее флангового защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу остается неопределенным.
Ожидалось, что сегодня португалец перейдет в «Барселону» на правах аренды.
Однако сделку может сорвать «Бавария», захотевшая вернуть универсального фулбека.
Окончательное решение по поводу трансфера 29-летнего футболиста еще не принято.
- Канселу был в аренде в «Баварии» с января.
- Его статистика: 21 матч, 1 гол, 6 ассистов.
- Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2027 года.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга