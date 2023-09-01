Трансфер Салаха из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» может стать вторым по стоимости в истории

«Ливерпуль» по-прежнему не намерен отпускать нападающего Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад», сообщает журналист Бен Джейкобс.
В связи с этим саудовский клуб готов увеличить предложение по игроку со 150 до 200 миллионов евро.
Если трансфер состоится, то он станет вторым по стоимости после перехода Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- Салах в случае перехода по общим доходам может обойти форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
- Контракт «Ливерпуля» с 31-летним игроком рассчитан до 2025 года.
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Источник: твиттер Бена Джейкобса