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    • Трансфер Салаха из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» может стать вторым по стоимости в истории

    Трансфер Салаха из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» может стать вторым по стоимости в истории

    «Ливерпуль» по-прежнему не намерен отпускать нападающего Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад», сообщает журналист Бен Джейкобс.

    В связи с этим саудовский клуб готов увеличить предложение по игроку со 150 до 200 миллионов евро.

    Если трансфер состоится, то он станет вторым по стоимости после перехода Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    • Салах в случае перехода по общим доходам может обойти форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
    • Контракт «Ливерпуля» с 31-летним игроком рассчитан до 2025 года.

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    Источник: твиттер Бена Джейкобса

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    01.09.2023 07:33
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