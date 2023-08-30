Найденная 16-летняя фигуристка попросила прощения после своего исчезновения

Фигуристка Алина Горбачева опубликовала в соцсетях пост после своего исчезновения.

16-летняя спортсменка накануне пропала в Москве. Спустя сутки полиция нашла ее в одном из кинотеатров.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.

Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!

У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», – написала Горбачева.