Найденная 16-летняя фигуристка попросила прощения после своего исчезновения

странно, что сначала написала про тренера, а потом про маму...
Фигуристка Алина Горбачева опубликовала в соцсетях пост после своего исчезновения.
16-летняя спортсменка накануне пропала в Москве. Спустя сутки полиция нашла ее в одном из кинотеатров.
«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.
Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!
У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», – написала Горбачева.