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    • Найденная 16-летняя фигуристка попросила прощения после своего исчезновения

    Найденная 16-летняя фигуристка попросила прощения после своего исчезновения

    Фигуристка Алина Горбачева опубликовала в соцсетях пост после своего исчезновения.

    16-летняя спортсменка накануне пропала в Москве. Спустя сутки полиция нашла ее в одном из кинотеатров.

    «Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.

    Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!

    У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», – написала Горбачева.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3605

      Fancyfall 41 минуту назад

      странно, что сначала написала про тренера, а потом про маму...

      0
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      Рейтинг: +910

      Айболид 1 час назад

      А стыдно за рылу болотоходную !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      ЗаЖиМ 1 час назад

      От жеж малолетняя цука!!!

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      Рейтинг: +4844

      Ziklop > ЗаЖиМ 1 час назад

      у неё тот возраст когда можно простить, тем паче в закидонах ранее замечена не была!

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