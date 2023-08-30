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    • Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после поражения от «Спартака»

    Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после поражения от «Спартака»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка провел серьезный разговор со своими футболистами после крупного поражения от «Спартака» (1:4). Об этом рассказал журналист Игорь Рабинер.

    «Личка в раздевалке попросил выйти всех ассистентов и персонал, остался один с игроками и, говорят, устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, – легкое укоризненное покачивание головой», – сообщил Рабинер.

    • «Динамо» впервые потерпело разгромное поражение при Личке.
    • Чешский специалист возглавил клуб этим летом.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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