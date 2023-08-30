Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка провел серьезный разговор со своими футболистами после крупного поражения от «Спартака» (1:4). Об этом рассказал журналист Игорь Рабинер.

«Личка в раздевалке попросил выйти всех ассистентов и персонал, остался один с игроками и, говорят, устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, – легкое укоризненное покачивание головой», – сообщил Рабинер.