Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после поражения от «Спартака»

Да уж! Это надо ещё было постараться просрать середняку. Гыгыгы
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка провел серьезный разговор со своими футболистами после крупного поражения от «Спартака» (1:4). Об этом рассказал журналист Игорь Рабинер.
«Личка в раздевалке попросил выйти всех ассистентов и персонал, остался один с игроками и, говорят, устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, – легкое укоризненное покачивание головой», – сообщил Рабинер.
- «Динамо» впервые потерпело разгромное поражение при Личке.
- Чешский специалист возглавил клуб этим летом.