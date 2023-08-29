Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» – «Оренбург», 3-й тур кубка России по футболу на «Бомбардир.ру».
Прямой эфир матча начнется 29 августа 2023, в 17:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Центральный»
Стартовые составы на матч:
«Факел»: Беленов, Брызгалов, Суслов, Калинин, Яколишь, Магаль, Багамаев, Якимов, Ивлев, Долгов, Ивахнов.
Главный тренер: Вадим Евсеев
«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Гогличидзе, Печенин, Хотулев, Перес, Ковалев, Титков, Марин
Главный тренер: Давид Деограсия
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Оренбург»
- Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»