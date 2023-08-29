«Факел» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже, начало – в 17:15 мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Суслов, Калинин, Яколишь, Магаль, Багамаев, Якимов, Ивлев, Долгов, Ивахнов.

Главный тренер: Вадим Евсеев

«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Гогличидзе, Печенин, Хотулев, Перес, Ковалев, Титков, Марин

Главный тренер: Давид Деограсия