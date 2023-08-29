«Факел» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.
Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже, начало – в 17:15 мск.
Стартовые составы на матч:
«Факел»: Беленов, Брызгалов, Суслов, Калинин, Яколишь, Магаль, Багамаев, Якимов, Ивлев, Долгов, Ивахнов.
Главный тренер: Вадим Евсеев
«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Гогличидзе, Печенин, Хотулев, Перес, Ковалев, Титков, Марин
Главный тренер: Давид Деограсия
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