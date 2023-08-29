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    • Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Оренбург»: 29 августа

    Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Оренбург»: 29 августа

    «Факел» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

    Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже, начало – в 17:15 мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Факел»: Беленов, Брызгалов, Суслов, Калинин, Яколишь, Магаль, Багамаев, Якимов, Ивлев, Долгов, Ивахнов.

    Главный тренер: Вадим Евсеев

    «Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Гогличидзе, Печенин, Хотулев, Перес, Ковалев, Титков, Марин

    Главный тренер: Давид Деограсия

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    Источник: «Бомбардир»

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