«Факел» – «Оренбург»: сыграют в матче 3 тура Кубка России по футболу
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- Матч состоится во вторник, 29 августа.
- Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Центральный».
- Начало – в 17:15 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Оренбург»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Факел» – «Оренбург»
- победа «Факела» – 2.40
- ничья – 3.40
- победа «Динамо» – 2.95
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Источник: «Бомбардир»