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    • Аршавин вспомнил победу «Зенита» над «МЮ» в Суперкубке УЕФА 15 лет назад

    Аршавин вспомнил победу «Зенита» над «МЮ» в Суперкубке УЕФА 15 лет назад

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился эмоциями, которые испытывает спустя 15 лет после победы над «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА.

    • Команды встретились 29 августа 2008 года на стадионе «Луи II» в Монако.
    • «Зенит» обыграл «МЮ» со счетом 2:1.

    «В России вообще только мы выиграли Суперкубок УЕФА. Мало таких людей в нашей стране, кто является обладателем Суперкубка. Осознавая это, значимость той победы растет.

    Когда в матче счет стал 2:0 и мы остались вдесятером, тогда чувство было, что «МЮ» торопился, хотели быстро все разыграть, спорили с арбитром, поэтому они в целом все равно хотели победить.

    Нам удалось победить, потому что многие футболисты команды находились на пике карьеры, играли в лучший футбол и, конечно, характер у большинства игроков был очень сильным, многие проявляли лидерские качества тогда, когда это нужно было команде», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +25256

      bset 1 час назад

      В 2008 году мы думали, что скоро будем бороться за победу в ЛЧ. Но потом лимит заработал в полный рост.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      зенет помоище 2 часа назад

      больше такого и не будет еще лет 100

      0
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