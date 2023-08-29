Аршавин вспомнил победу «Зенита» над «МЮ» в Суперкубке УЕФА 15 лет назад

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился эмоциями, которые испытывает спустя 15 лет после победы над «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА.

Команды встретились 29 августа 2008 года на стадионе «Луи II» в Монако.

«Зенит» обыграл «МЮ» со счетом 2:1.

«В России вообще только мы выиграли Суперкубок УЕФА. Мало таких людей в нашей стране, кто является обладателем Суперкубка. Осознавая это, значимость той победы растет.

Когда в матче счет стал 2:0 и мы остались вдесятером, тогда чувство было, что «МЮ» торопился, хотели быстро все разыграть, спорили с арбитром, поэтому они в целом все равно хотели победить.

Нам удалось победить, потому что многие футболисты команды находились на пике карьеры, играли в лучший футбол и, конечно, характер у большинства игроков был очень сильным, многие проявляли лидерские качества тогда, когда это нужно было команде», – сказал Аршавин.