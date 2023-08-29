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    • Аршавин: «Атака «Спартака» выглядит конкурентоспособной для борьбы за первое место»

    Аршавин: «Атака «Спартака» выглядит конкурентоспособной для борьбы за первое место»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался об атакующей линии «Спартака».

    «В матче с «Зенитом» Абаскаль пошел на эксперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а «Зенит» этим воспользовался. У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник.

    Пока изменений качественных не будет, «Спартак» так же будет лихорадить. Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», – сказал Аршавин.

    • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11516

      ivany4 6 минут назад

      Петрушка это говорит после каждой игры Спартака. Иногда добавляет отдельные моменты игры или соперников Спартака.
      Афтор жжет, доколе эхсперт?))

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      Рейтинг: +13176

      Вомбат 21 минуту назад

      Промес - барометр обстановки в команде. Когда что-то не ладится, он сам не свой. Остается надеяться, что Абаскаль справится и все-таки нащупает правильный состав. Всем нужен сильный Спартак, даже его хейтерам, пусть они этого и не понимают.

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