Петрушка это говорит после каждой игры Спартака. Иногда добавляет отдельные моменты игры или соперников Спартака.
Афтор жжет, доколе эхсперт?))
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался об атакующей линии «Спартака».
«В матче с «Зенитом» Абаскаль пошел на эксперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а «Зенит» этим воспользовался. У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник.
Пока изменений качественных не будет, «Спартак» так же будет лихорадить. Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», – сказал Аршавин.
- «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
- Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
- Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).