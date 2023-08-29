Аршавин: «Атака «Спартака» выглядит конкурентоспособной для борьбы за первое место»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался об атакующей линии «Спартака».

«В матче с «Зенитом» Абаскаль пошел на эксперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а «Зенит» этим воспользовался. У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник.

Пока изменений качественных не будет, «Спартак» так же будет лихорадить. Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», – сказал Аршавин.