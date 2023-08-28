Газзаев: «Спартак» с Юраном будет бороться за золото, а «Пари НН» с Абаскалем – за выживание»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака» в РПЛ.

«Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев.

И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание», – сказал Газзаев.

«Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.

Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.

Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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