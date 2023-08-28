Газзаев: «Спартак» с Юраном будет бороться за золото, а «Пари НН» с Абаскалем – за выживание»

Макнул усатый рыжего в авно! гыгыгы
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака» в РПЛ.
«Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев.
И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание», – сказал Газзаев.
- «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
- Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
- Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).