Газзаев: «Спартак» с Юраном будет бороться за золото, а «Пари НН» с Абаскалем – за выживание»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака» в РПЛ.

«Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев.

И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание», – сказал Газзаев.