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    • Газзаев: «Спартак» с Юраном будет бороться за золото, а «Пари НН» с Абаскалем – за выживание»

    Газзаев: «Спартак» с Юраном будет бороться за золото, а «Пари НН» с Абаскалем – за выживание»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака» в РПЛ.

    «Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев.

    И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание», – сказал Газзаев.

    • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3889

      ПалкоВводецъ (returned) 27 минут назад

      Макнул усатый рыжего в авно! гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +22012

      derrik2000 37 минут назад

      Бензоколонка будет за понты до последнего цепляться, поэтому, если кто-то "сверху" по носу Вагифу не щёлкнет, РУССКОГО тренера не назначит. (((

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      Рейтинг: +14888

      Skull_Boy 48 минут назад

      При Юране половина состава будет выставлена на трансфер и будет правильно, да уже и дураку понятно Промес сдох, Соболев неуклюжий мешок, защиты нет, да и вратарь "гений", а главное нет "распасовщика" в центре и такие же проблемы и в ЦСКА с физруком

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