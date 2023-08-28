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    Дзюба дал прозвище Изидору

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как называет своего одноклубника Вильсона Изидора.

    – Что за празднование с Изидором было после финального свистка [матча с «Сочи»]?

    – У него был день рождения, мы радовались победе. Прыгучий он, конечно. Вроде и невысокий, а прыгает высоко.

    Я его гепардом называю. Выпрыгнули так, вместе, и просто порадовались. Поздравил его с днeм рождения.

    • Дзюба сыграл впервые с 5 августа.
    • Он сделал ассист и «Локо» победил со счетом 1:0.
    • Изидор может до конца лета уйти в «Марсель».

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3902

      acor94 2 часа назад

      Я думал назовёт его "Лёгкая Дверь"

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