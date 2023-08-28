Дзюба дал прозвище Изидору

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как называет своего одноклубника Вильсона Изидора.
– Что за празднование с Изидором было после финального свистка [матча с «Сочи»]?
– У него был день рождения, мы радовались победе. Прыгучий он, конечно. Вроде и невысокий, а прыгает высоко.
Я его гепардом называю. Выпрыгнули так, вместе, и просто порадовались. Поздравил его с днeм рождения.
- Дзюба сыграл впервые с 5 августа.
- Он сделал ассист и «Локо» победил со счетом 1:0.
- Изидор может до конца лета уйти в «Марсель».
Источник: сайт «Локомотива»