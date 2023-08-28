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    ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками»

    ЦСКА объявил о появлении у клуба нового партнера. Это анимационный проект «Фиксики» от студии «Аэроплан».

    Стороны решили сотрудничать, чтобы популяризировать футбол среди подрастающего поколения и вовлекать детей в систематические занятия спортом.

    «В рамках сотрудничества первым матчем при участии фиксиков станет игра ЦСКА и «Зенита», которая состоится 3 сентября на «ВЭБ Арене».

    Для зрителей будет организовано настоящее театрализованное «Фикси-шоу», специальный квиз, а также мастер-классы, конкурсы и подарки от любимых персонажей», – анонсировали в столичном клубе.

    • ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ после 6 туров.
    • Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году.
    • С того момента вышло более 200 эпизодов сериала и 2 полнометражных фильма.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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