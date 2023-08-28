ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками»

ЦСКА объявил о появлении у клуба нового партнера. Это анимационный проект «Фиксики» от студии «Аэроплан».
Стороны решили сотрудничать, чтобы популяризировать футбол среди подрастающего поколения и вовлекать детей в систематические занятия спортом.
«В рамках сотрудничества первым матчем при участии фиксиков станет игра ЦСКА и «Зенита», которая состоится 3 сентября на «ВЭБ Арене».
Для зрителей будет организовано настоящее театрализованное «Фикси-шоу», специальный квиз, а также мастер-классы, конкурсы и подарки от любимых персонажей», – анонсировали в столичном клубе.
- ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ после 6 туров.
- Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году.
- С того момента вышло более 200 эпизодов сериала и 2 полнометражных фильма.
Источник: телеграм-канал ЦСКА