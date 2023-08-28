Манчини отреагировал на свое назначение в сборную Саудовской Аравии

Новый главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини поделился впечатлениями в связи с назначением.

«Я польщен, что меня назначили на столь престижную должность. Это говорит о признании и высокой оценке моей работы, проделанной за эти годы.

Я согласился заняться захватывающим новым проектом, основанным на общих взглядах и стремлении развивать национальный футбол, молодых игроков и будущие поколения. Это всегда было близко моему сердцу.

Я верю в то, что это назначение является признанием важности итальянского футбола, и с гордостью продолжу знакомить мир с итальянской культурой», – написал Манчини в соцсетях.