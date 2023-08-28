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    • Манчини отреагировал на свое назначение в сборную Саудовской Аравии

    Манчини отреагировал на свое назначение в сборную Саудовской Аравии

    Новый главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини поделился впечатлениями в связи с назначением.

    «Я польщен, что меня назначили на столь престижную должность. Это говорит о признании и высокой оценке моей работы, проделанной за эти годы.

    Я согласился заняться захватывающим новым проектом, основанным на общих взглядах и стремлении развивать национальный футбол, молодых игроков и будущие поколения. Это всегда было близко моему сердцу.

    Я верю в то, что это назначение является признанием важности итальянского футбола, и с гордостью продолжу знакомить мир с итальянской культурой», – написал Манчини в соцсетях.

    • Контракт с итальянским тренером подписан на 3 года.
    • Его зарплата – 30 миллионов евро в год.
    • Манчини выиграл со сборной Италии Евро-2020.

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    Источник: «Бомбардир»

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