Манчини отреагировал на свое назначение в сборную Саудовской Аравии

Новый главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини поделился впечатлениями в связи с назначением.
«Я польщен, что меня назначили на столь престижную должность. Это говорит о признании и высокой оценке моей работы, проделанной за эти годы.
Я согласился заняться захватывающим новым проектом, основанным на общих взглядах и стремлении развивать национальный футбол, молодых игроков и будущие поколения. Это всегда было близко моему сердцу.
Я верю в то, что это назначение является признанием важности итальянского футбола, и с гордостью продолжу знакомить мир с итальянской культурой», – написал Манчини в соцсетях.
- Контракт с итальянским тренером подписан на 3 года.
- Его зарплата – 30 миллионов евро в год.
- Манчини выиграл со сборной Италии Евро-2020.
Источник: «Бомбардир»