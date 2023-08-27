«Смешно слушать, будто я не играл никогда в футбол»: Мостовой – об обучении на тренера

с таким надменным настроением ни х...на у тебя бывший футболёр не получится да и стоило ли вообще огород городить сидел бы себе на Матче и критиковал всех подряд ведь ты у нас самый умный потому что когда то пинал мяч и ничего не добился в своей карьере таких как ты миллионы а тренерами становятся единицы на миллион футболёров один нормальный тренер и это не Мостовой
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился первыми впечатлениями от обучения на тренерскую лицензию.
«Первая сессия прошла очень хорошо. Узнал очень много слов каких-то заумных из футбола, ха-ха. Было очень много заумных фраз и выражений, которые оказывается относятся к футболу. Например, я узнал, что есть термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать. Будто я не играл никогда в футбол.
Базовые вещи объясняли на пальцах, поэтому для нас это было забавно. Пока все отлично, все навеселе и с задором проходят обучение. Мне все нравится», – сказал Мостовой.
- На этой неделе Мостовому исполнилось 55 лет.
- Он играл в Испании, Франции, Португалии.
- Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».