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    • «Смешно слушать, будто я не играл никогда в футбол»: Мостовой – об обучении на тренера

    «Смешно слушать, будто я не играл никогда в футбол»: Мостовой – об обучении на тренера

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился первыми впечатлениями от обучения на тренерскую лицензию.

    «Первая сессия прошла очень хорошо. Узнал очень много слов каких-то заумных из футбола, ха-ха. Было очень много заумных фраз и выражений, которые оказывается относятся к футболу. Например, я узнал, что есть термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать. Будто я не играл никогда в футбол.

    Базовые вещи объясняли на пальцах, поэтому для нас это было забавно. Пока все отлично, все навеселе и с задором проходят обучение. Мне все нравится», – сказал Мостовой.

    • На этой неделе Мостовому исполнилось 55 лет.
    • Он играл в Испании, Франции, Португалии.
    • Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17856

      Garrincha58 1 час назад

      с таким надменным настроением ни х...на у тебя бывший футболёр не получится да и стоило ли вообще огород городить сидел бы себе на Матче и критиковал всех подряд ведь ты у нас самый умный потому что когда то пинал мяч и ничего не добился в своей карьере таких как ты миллионы а тренерами становятся единицы на миллион футболёров один нормальный тренер и это не Мостовой

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