«Смешно слушать, будто я не играл никогда в футбол»: Мостовой – об обучении на тренера

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился первыми впечатлениями от обучения на тренерскую лицензию.

«Первая сессия прошла очень хорошо. Узнал очень много слов каких-то заумных из футбола, ха-ха. Было очень много заумных фраз и выражений, которые оказывается относятся к футболу. Например, я узнал, что есть термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать. Будто я не играл никогда в футбол.

Базовые вещи объясняли на пальцах, поэтому для нас это было забавно. Пока все отлично, все навеселе и с задором проходят обучение. Мне все нравится», – сказал Мостовой.