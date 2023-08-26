Владелец «Наполи» уличил Спаллетти во лжи

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал экс-тренера команды Лучано Спаллетти.
64-летний специалист ушел с поста сразу после чемпионского сезона, а в середине августа возглавил сборную Италии.
«Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться.
Спаллетти сказал мне: «Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом». Поэтому я отпустил его.
Но только он сам знает, что творилось у него в голове», – сказал Де Лаурентис.
- Спаллетти сменил в сборной Роберто Манчини.
- Его контракт рассчитан до 2026 года.
- «Наполи» впервые за 33 года стал победителем Серии А.
Источник: Calciomercato