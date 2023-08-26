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    Владелец «Наполи» уличил Спаллетти во лжи

    Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал экс-тренера команды Лучано Спаллетти.

    64-летний специалист ушел с поста сразу после чемпионского сезона, а в середине августа возглавил сборную Италии.

    «Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться.

    Спаллетти сказал мне: «Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом». Поэтому я отпустил его.

    Но только он сам знает, что творилось у него в голове», – сказал Де Лаурентис.

    • Спаллетти сменил в сборной Роберто Манчини.
    • Его контракт рассчитан до 2026 года.
    • «Наполи» впервые за 33 года стал победителем Серии А.

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    Источник: Calciomercato

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