Канчельскис назвал лучшего российского игрока в 21-м веке

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил лучшего российского футболиста в этом веке.

«Считаю, что Игорь Акинфеев – лучший российский футболист 21-го века. А кто еще может претендовать на это звание? Игорь – образец для молодого поколения, у него уверенная игра, долгие годы отдал ЦСКА.

Артем Дзюба? Не смешите меня. Вы сами понимаете, почему он не может претендовать на это звание, хоть он и много забил», – считает Канчельскис.

Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.

Он помог команде выиграть Кубок УЕФА.

Сборная России с Акинфеевым доходила до полуфинала Евро-2008 и четвертьфинала ЧМ-2018.

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