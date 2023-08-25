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    Канчельскис назвал лучшего российского игрока в 21-м веке

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил лучшего российского футболиста в этом веке.

    «Считаю, что Игорь Акинфеев – лучший российский футболист 21-го века. А кто еще может претендовать на это звание? Игорь – образец для молодого поколения, у него уверенная игра, долгие годы отдал ЦСКА.

    Артем Дзюба? Не смешите меня. Вы сами понимаете, почему он не может претендовать на это звание, хоть он и много забил», – считает Канчельскис.

    • Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.
    • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА.
    • Сборная России с Акинфеевым доходила до полуфинала Евро-2008 и четвертьфинала ЧМ-2018.

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    Источник: «РБ Спорт»

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      somn 11 минут назад

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