Канчельскис назвал лучшего российского игрока в 21-м веке

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил лучшего российского футболиста в этом веке.

«Считаю, что Игорь Акинфеев – лучший российский футболист 21-го века. А кто еще может претендовать на это звание? Игорь – образец для молодого поколения, у него уверенная игра, долгие годы отдал ЦСКА.

Артем Дзюба? Не смешите меня. Вы сами понимаете, почему он не может претендовать на это звание, хоть он и много забил», – считает Канчельскис.