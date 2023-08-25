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Канчельскис назвал лучшего российского игрока в 21-м веке

25 августа 2023, 21:37
8

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил лучшего российского футболиста в этом веке.

«Считаю, что Игорь Акинфеев – лучший российский футболист 21-го века. А кто еще может претендовать на это звание? Игорь – образец для молодого поколения, у него уверенная игра, долгие годы отдал ЦСКА.

Артем Дзюба? Не смешите меня. Вы сами понимаете, почему он не может претендовать на это звание, хоть он и много забил», – считает Канчельскис.

  • Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.
  • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА.
  • Сборная России с Акинфеевым доходила до полуфинала Евро-2008 и четвертьфинала ЧМ-2018.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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somn
1692989946
Согласен.
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Juic
1692992250
А почему?
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odessakmv
1692996575
о вкусах не спорят: Аршавин
Ответить
jabba-the-hat
1693020270
Естественно Аршавин.
Ответить
Андреич
1693035737
Некорректно сравнивать воротчика и полевого. Из россиян лучший вратарь Акинфеев. Лучший полевой игрок - Аршавин. Но это ИМХО.
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Fju-2
1693055441
Малком
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Сергей-Капиталинин-vkonta
1693068692
Аршавин и точка !!!
Ответить
ZeBolotny
1693464899
Интересно,он вообще знает кто такой Аршавин???
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