Канчельскис назвал лучшего российского игрока в 21-м веке

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил лучшего российского футболиста в этом веке.
«Считаю, что Игорь Акинфеев – лучший российский футболист 21-го века. А кто еще может претендовать на это звание? Игорь – образец для молодого поколения, у него уверенная игра, долгие годы отдал ЦСКА.
Артем Дзюба? Не смешите меня. Вы сами понимаете, почему он не может претендовать на это звание, хоть он и много забил», – считает Канчельскис.
- Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.
- Он помог команде выиграть Кубок УЕФА.
- Сборная России с Акинфеевым доходила до полуфинала Евро-2008 и четвертьфинала ЧМ-2018.
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Источник: «РБ Спорт»