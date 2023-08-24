Семак: «Мы уже давно забыли матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прошедшем матче со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

– После таких эмоциональных игр, как против «Спартака», насколько сложно настраиваться на следующий матч?

– Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил – те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается.

Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу». Нас ждет не менее сложный соперник, мы должно только об этом и думать.