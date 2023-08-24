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    Семак: «Мы уже давно забыли матч со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прошедшем матче со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

    – После таких эмоциональных игр, как против «Спартака», насколько сложно настраиваться на следующий матч?

    – Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил – те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается.

    Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу». Нас ждет не менее сложный соперник, мы должно только об этом и думать.

    • «Зенит» победил «Спартак» в Москве со счетом 3:1.
    • Дубль у «Зенита» оформил Вендел.
    • «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ 6 лет.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3792

      ПалкоВводецъ (returned) 8 минут назад

      Для Зенита обыкновенный рядовой матч с командой ниже классом. Сказать по другому с лузерами! Гыгыгы

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      Рейтинг: +5801

      Питерский князь 27 минут назад

      Было бы о чёмдумать!?
      Урал и то опасней соперник, чем срамтак!

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