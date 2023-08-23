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    В РПЛ позитивно высказались о посещаемости

    Президент РПЛ Александр Алаев заявил о положительной тенденции в посещаемости матчей.

    «Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» – «Зенит» (1:3), держался недолго, и были новые рекорды. Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждем на стадионах, никому бойкоты не нужны.

    На матче «Спартак» – «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы, и результат был бы иной. Поэтому ждем всех», – сказал Алаев.

    • С весны в РПЛ повсеместно действует Fan ID.
    • Болельщики ответили бойкотом.
    • Постепенно они возвращаются на трибуны.

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    Источник: Sport24

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