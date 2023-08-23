В РПЛ позитивно высказались о посещаемости

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о положительной тенденции в посещаемости матчей.

«Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» – «Зенит» (1:3), держался недолго, и были новые рекорды. Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждем на стадионах, никому бойкоты не нужны.

На матче «Спартак» – «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы, и результат был бы иной. Поэтому ждем всех», – сказал Алаев.