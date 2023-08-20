Губерниев оценил победу «Зенита» над «Спартаком»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

«Зенит» пока сильнее «Спартака». Даже без Малкома и даже в гостях. У «Спартака» много эмоций, но мастерства не хватает. Три по делу пропустили. Один забили с пенальти, который хорошо, что углядели.

Что дальше? «Зениту» нужно держать Вендела и Клаудиньо.

«Спартаку» рассчитывать, что два состава неплохих игроков на дистанции принесут результат. Это я вам как футбольный обозреватель говорю», – написал Губерниев.

У «Спартака» 2 поражения подряд.

«Зенит» опередил москвичей в таблице.

Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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