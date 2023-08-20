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    Губерниев оценил победу «Зенита» над «Спартаком»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

    «Зенит» пока сильнее «Спартака». Даже без Малкома и даже в гостях. У «Спартака» много эмоций, но мастерства не хватает. Три по делу пропустили. Один забили с пенальти, который хорошо, что углядели.

    Что дальше? «Зениту» нужно держать Вендела и Клаудиньо.

    «Спартаку» рассчитывать, что два состава неплохих игроков на дистанции принесут результат. Это я вам как футбольный обозреватель говорю», – написал Губерниев.

    • У «Спартака» 2 поражения подряд.
    • «Зенит» опередил москвичей в таблице.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3003

      alefreddy 6 минут назад

      на дистанции не в этом году только битва за пятерку

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