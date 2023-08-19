Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин отреагировал на ситуацию с актером, который снялся в роликах «Спартака» и ЦСКА

    Уткин отреагировал на ситуацию с актером, который снялся в роликах «Спартака» и ЦСКА

    Василий Уткин удивился, что история с актером Михаилом Люлинецким вызвала такой резонанс.

    • Люлинецкий сыграл болельщика со стажем в ролике «Спартака», посвященном презентации ретро-формы.
    • Это высмеял ЦСКА, который задействовал того же актера полгода назад, изобразив его фанатом армейцев.
    • Также Люлинецкий предлагал свои услуги «Зениту» и сотрудничал с «Динамо».

    «Футбольная общественность узнала, что на свете есть профессия актера. И актер эпизода, оказывается, сегодня снимается в ролике ЦСКА, а завтра «Спартака». А потом опять ЦСКА. И еще он резюме в «Зенит» отправлял.

    Ну да, ребят. Такая работа – актер. А вы думали, Машков из пистолета на самом деле без промаха стреляет и добрым людям помогает, расследуя криминал? И Меньшиков реально герой-любовник? Нет.

    Роль за ролью, степ бай степ, роль бай роль. Удивительно, правда же», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    Уткин: «Комличенко сказал, что Соболев больше дельфин, чем он. Получается, что Николай русалка!» 1
    Уткин жестко раскритиковал Свинова за ключевую ошибку в матче с «Уралом» 5
    Уткин отреагировал на дисквалификацию Дзюбы 2
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +719

      Айболид 1 час назад

      Да , а чё мясные Боярского тогда не позвали ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6395

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Эх, Василий, надавил на больное... Машков... Ему б мозги его дочери - цены б ему не было...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 