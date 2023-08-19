Уткин отреагировал на ситуацию с актером, который снялся в роликах «Спартака» и ЦСКА

Василий Уткин удивился, что история с актером Михаилом Люлинецким вызвала такой резонанс.

Люлинецкий сыграл болельщика со стажем в ролике «Спартака», посвященном презентации ретро-формы.

Это высмеял ЦСКА, который задействовал того же актера полгода назад, изобразив его фанатом армейцев.

Также Люлинецкий предлагал свои услуги «Зениту» и сотрудничал с «Динамо».

«Футбольная общественность узнала, что на свете есть профессия актера. И актер эпизода, оказывается, сегодня снимается в ролике ЦСКА, а завтра «Спартака». А потом опять ЦСКА. И еще он резюме в «Зенит» отправлял.

Ну да, ребят. Такая работа – актер. А вы думали, Машков из пистолета на самом деле без промаха стреляет и добрым людям помогает, расследуя криминал? И Меньшиков реально герой-любовник? Нет.

Роль за ролью, степ бай степ, роль бай роль. Удивительно, правда же», – написал Уткин в своем телеграм-канале.