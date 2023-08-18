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Шишкин объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

18 августа 2023, 20:47

Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин проанализировал, за счет чего команда лидирует в РПЛ.

  • У краснодарцев 4 победы в 4 турах РПЛ.
  • Завтра, 19 августа, «Краснодар» в 5-м туре примет «Локомотив».
  • У «Краснодара» 0 трофеев за все существование клуба.

– Надеюсь, в Краснодаре будет интересная игра. «Локо» вроде бы неплохо стартовал, но последний матч с «Крыльями» – просто непонятно что. Я смотрел и не понимал: «Крылья» показывают такое высокое качество футбола, что удивительно, ведь в прошлом сезоне они боролись, чтобы избежать «стыков», а сейчас выглядят очень сбалансированно, с хорошим быстрым переходом из обороны в атаку, люди все несутся, видно, что хорошо подготовлены. А ведь «Локомотив» играет примерно в таком же стиле: тоже молодые ребята, все креативные, с хорошей контратакой. Но «Крылья» словно «перекусили» эту игру, сломали ее, ни Максима Глушенкова, ни Владислава Сарвели, ни Сергея Пиняева практически не было видно. Да и весь «Локо» в целом.

– Будет ли и «Локо» в целом, и его лучших исполнителей в частности видно в Краснодаре?

– «Краснодар» очень хорошо начал – со своим стилем, креативом, игрой в атаке, но это было всегда. А сейчас они только один гол пропустили во всех играх – и это, наверное, один из ключевых факторов их лидерства. «Краснодар» очень хорошо играет в обороне, нет детских ошибок, который были, например, у Кайо. Сейчас все стабильно. А впереди всегда есть моменты, есть быстрые игроки, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба в отличной форме, и в целом состав сбалансирован. И против такого «Краснодара» «Локо», конечно, будет тяжело. Хотя, всякое может быть – какое-нибудь удаление, например, и игра пойдет совсем иначе. Плюс на команду наверняка немного давит это бремя первого места, что стало для многих неожиданностью. Но если они поймали свою игру и не будут ее отпускать – есть хороший шанс оторваться.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар
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