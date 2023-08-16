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    • Сотрудники «Локо» ответили на вопрос, куда Дзюба грозился засунуть телефон журналисту

    Сотрудники «Локо» ответили на вопрос, куда Дзюба грозился засунуть телефон журналисту

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц раскрыл подробности заседания комитета, на котором форвард «Локомотива» Артем Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно.

    • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
    • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Артем лично не ответил на вопрос, куда грозился засунуть телефон, но ответили сотрудники «Локомотива», что это мог быть карман или шиворот.

    В данном случае это устоявшееся выражение», – сказал Григорьянц.

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    Источник: Sport24

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