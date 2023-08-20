«Факел» и «Пари НН» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже 20 августа в 17:30 по московскому времени.

«Факел» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Факела» – 2.34

ничья – 3.60

победа «Пари НН» – 3.10

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел – Пари НН

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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