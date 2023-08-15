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    • Где смотреть матч «Факел» – «Пари НН» бесплатно: 5 тур РПЛ, 20 августа 2023

    Где смотреть матч «Факел» – «Пари НН» бесплатно: 5 тур РПЛ, 20 августа 2023

    «Факел» и «Пари НН» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже 20 августа в 17:30 по московскому времени.

    «Факел» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

    • победа «Факела» – 2.34
    • ничья – 3.60
    • победа «Пари НН»3.10

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    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел – Пари НН

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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    15.08.2023 07:44
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