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    • Овечкин обратился к Дзюбе: он говорил, что у хоккеиста «пузико»

    Овечкин обратился к Дзюбе: он говорил, что у хоккеиста «пузико»

    Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

    «Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере – продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена]. И здоровья, конечно!» – сказал Овечкин.

    • Весной хоккеист и футболист обменялись колкостями.
    • «А чего с ним толкаться? Он слабенький», – сказал Овечкин про Дзюбу.
    • «Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить», – ответил Дзюба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.08.2023 23:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2219

      evgevg13 2 часа назад

      Дзюба выбрал дорожку скандального пиара. Играть то уже не получается. Ему прямая дорога на НТВ.

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      Рейтинг: +1784

      Benifacto 8 часов назад

      а Крысавель-журавель че? он кто? таракан? выж его затопчите оба двоя...Зюба то разДавил жука на парковке...так там клопы повылазили))))

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