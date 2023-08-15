Овечкин обратился к Дзюбе: он говорил, что у хоккеиста «пузико»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

«Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере – продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена]. И здоровья, конечно!» – сказал Овечкин.