Овечкин обратился к Дзюбе: он говорил, что у хоккеиста «пузико»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

«Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере – продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена]. И здоровья, конечно!» – сказал Овечкин.

Весной хоккеист и футболист обменялись колкостями.

«А чего с ним толкаться? Он слабенький», – сказал Овечкин про Дзюбу.

«Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить», – ответил Дзюба.

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