Кавазашвили ответил, как нужно поступить с Дзюбой после его конфликта с журналистом

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и журналистом.

«Начать нужно с того, что представителям прессы надо культурнее относиться к футболистам и задавать такие вопросы, которые не вызывают ответной агрессии. В советское время ведь такие же ситуации бывали, например, и со Львом Яшиным. После пропущенных голов ему часто не сочувствовали, а начинали третировать. Так же было с Валерием Ворониным, Эдуардом Стрельцовым, с другими звездами советского футбола.

Все мы знаем, какой Дзюба прямой, жесткий, открытый в общении человек. Он считает себя одним из лучших нападающих России – и это действительно так. Нам известны все его ошибки прошлого, примеры не самого красивого поведения. Но в то же время он принес огромную пользу нашему футболу, мы должны учитывать заслуги человека. Безусловно, можно делать какие-то поправки в его поведении, но уж точно не журналистам. Этим должен заниматься футбольный клуб.

Журналистам надо попросту от него отстать, не трогать колкими вопросами в ожидании соответствующей реакции. Человеку 34 года, он долгое время искал место, где бы смог быть лидером. Пришел в «Локомотив», оживил команду, которая проводила ужасный сезон. Поэтому необходимо оставить его в покое, дать заниматься любимым делом. Для нашего футбола это будет только плюсом. Не забывайте, что все подобные ситуации рикошетом бьют по его близким, это неправильно», – сказал Кавазашвили.