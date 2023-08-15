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  • Кавазашвили ответил, как нужно поступить с Дзюбой после его конфликта с журналистом

Кавазашвили ответил, как нужно поступить с Дзюбой после его конфликта с журналистом

15 августа 2023, 16:45
3

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и журналистом.

«Начать нужно с того, что представителям прессы надо культурнее относиться к футболистам и задавать такие вопросы, которые не вызывают ответной агрессии. В советское время ведь такие же ситуации бывали, например, и со Львом Яшиным. После пропущенных голов ему часто не сочувствовали, а начинали третировать. Так же было с Валерием Ворониным, Эдуардом Стрельцовым, с другими звездами советского футбола.

Все мы знаем, какой Дзюба прямой, жесткий, открытый в общении человек. Он считает себя одним из лучших нападающих России – и это действительно так. Нам известны все его ошибки прошлого, примеры не самого красивого поведения. Но в то же время он принес огромную пользу нашему футболу, мы должны учитывать заслуги человека. Безусловно, можно делать какие-то поправки в его поведении, но уж точно не журналистам. Этим должен заниматься футбольный клуб.

Журналистам надо попросту от него отстать, не трогать колкими вопросами в ожидании соответствующей реакции. Человеку 34 года, он долгое время искал место, где бы смог быть лидером. Пришел в «Локомотив», оживил команду, которая проводила ужасный сезон. Поэтому необходимо оставить его в покое, дать заниматься любимым делом. Для нашего футбола это будет только плюсом. Не забывайте, что все подобные ситуации рикошетом бьют по его близким, это неправильно», – сказал Кавазашвили.

  • Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями».
  • Форварда «Локо» вызвали на заседание КДК РФС. Вместе с ним приглашен и журналист «РБ Спорт» Виталий Бородин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (3)
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Эном айс
1692107704
Безупречно.
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Ziklop
1692108968
должны быть определены места где можно приставать к игроку с вопросами и он на них должен отвечать , а где нет. а то Шаву урод доставал час, пока не получил вполне мягкий ответ (и для особо одарённых ответ был дебилу депутуту). Дзюба наверное его послал бы через пять минут!
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Garrincha58
1692115755
раздули из мухи слона вот больше делать нечего
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