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    • Детский тренер Дзюбы прокомментировал его угрозы журналисту

    Детский тренер Дзюбы прокомментировал его угрозы журналисту

    Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о поведении футболиста.

    • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Артем переборщил с журналистом, но таким колючим он был всегда. На мой взгляд, от него здесь нужны извинения. Это недостойное поведение для футболиста. Видимо, его ущипнули и он не смог промолчать, проконтролировать ситуацию.

    У него бывают такие выходки. Где-то внутри него кипит вулканище, нервишки шалят. Думаю, он успокоится и извинится. Самое главное – не потерять себя и не заблудиться. Надо вздохнуть и не забыть выдохнуть. Все у него получится!» – сказал Шупляков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 8 часов назад

      До сих пор воспитывают пацана всем миром...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2596

      Болотоход 8 часов назад

      газпром отмажет)) все таки с помойки.))

      0
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