Детский тренер Дзюбы прокомментировал его угрозы журналисту

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о поведении футболиста.

Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Артем переборщил с журналистом, но таким колючим он был всегда. На мой взгляд, от него здесь нужны извинения. Это недостойное поведение для футболиста. Видимо, его ущипнули и он не смог промолчать, проконтролировать ситуацию.

У него бывают такие выходки. Где-то внутри него кипит вулканище, нервишки шалят. Думаю, он успокоится и извинится. Самое главное – не потерять себя и не заблудиться. Надо вздохнуть и не забыть выдохнуть. Все у него получится!» – сказал Шупляков.