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    Губерниев отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» после сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Может быть, Артем Дзюба имел в виду свое место, куда он засунет телефон. Надо поинтересоваться у товарища Дзюбы, куда он хотел засунуть телефон журналиста. Как мы знаем, у Артема есть много всяких мест, куда он может засунуть.

    Публично надо уметь держать удар, ведь Дзюба – парень неплохой, но видно, что его что-то гнетет. Артем пытается стать шоуменом: что-то получается, что-то – нет. Есть ощущение, что он не в своей тарелке, с чем это связано – сложно сказать.

    Повторюсь: если Дзюба хочет засунуть чей-либо телефон в одно место себе, то можно взять трубку из телефонной будки. Пусть пытается», – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +22

      Бобссон 8 минут назад

      Губерниев в каждой бочке затычка. Очередной словесный понос.

      0
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      Рейтинг: +24949

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Дзюба парень неплохой, только ссытся и глухой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40313

      Project Бабангида 48 минут назад

      приходит Губерниев к проктологу с лыжной палкой в анусе.
      - что Дима? в Сокольниках катались и на Артемия Сергеевича наехали? ну хорошо не на скейтборде, а то хрен вытащишь. вы в следующий рас крупней телефона с собой ничего не берите

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      Рейтинг: +10

      Serg-S-google > Project Бабангида 22 минуты назад

      Очень остроумно, уржался ))

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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > Serg-S-google 19 минут назад

      Новенький ты тут.Аватар грозный выбрал..Маладес чо

      1
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      Рейтинг: +40313

      Project Бабангида > Serg-S-google 17 минут назад

      да это я уржался , когда увидел что ты ради этого коммента аккаунт создал) не стоило брат..не стоило

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      Рейтинг: +289

      Боров мясной 1 час назад

      губашлеп юморнул в стиле дзюбы.

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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > Боров мясной 21 минуту назад

      В этом юморе выявляем победителя )))

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      Рейтинг: +7309

      Semenycch 1 час назад

      Артем Дзюба настоящий атлет и действительно может исполнить сказанное, тем более, что Губерниев давно заслужил.

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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > Semenycch 23 минуты назад

      Дзюба атлет и в дрочилове.)))

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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте 1 час назад

      А где тут про футбол ?

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