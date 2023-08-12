Губерниев отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» после сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Может быть, Артем Дзюба имел в виду свое место, куда он засунет телефон. Надо поинтересоваться у товарища Дзюбы, куда он хотел засунуть телефон журналиста. Как мы знаем, у Артема есть много всяких мест, куда он может засунуть.

Публично надо уметь держать удар, ведь Дзюба – парень неплохой, но видно, что его что-то гнетет. Артем пытается стать шоуменом: что-то получается, что-то – нет. Есть ощущение, что он не в своей тарелке, с чем это связано – сложно сказать.

Повторюсь: если Дзюба хочет засунуть чей-либо телефон в одно место себе, то можно взять трубку из телефонной будки. Пусть пытается», – сказал Губерниев.