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    • «Может, он от старости получил травму»: директор «Факела» ответил на претензии Дзюбы к полю

    «Может, он от старости получил травму»: директор «Факела» ответил на претензии Дзюбы к полю

    Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на резонансное заявление форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • 34-летний футболист назвал газон на воронежском стадионе причиной своей травмы.
    • Он не смог помочь «Локо» в кубковой встрече с «Рубином» (1:0).
    • Также нападающий не сыграет с «Крыльями Советов» (12 августа) и, скорее всего, с «Краснодаром» (19 августа).

    – Действительно Дзюба мог получить травму из-за поля в Воронеже?

    – Я не знаю. Честно, даже не хочу копаться в этом. Это его проблемы, где он мог получить травму. Не понимаю, при чем тут поле в Воронеже.

    Может быть, он от старости получил ее (смеется).

    – У вас же натуральный газон?

    – У нас натуральное поле. Но травму можно получить где угодно – и на натуральном, и на искусственном поле. Он и на «РЖД-Арене» мог травмироваться.

    – А в каком состоянии у вас газон?

    – Удовлетворительное качество газона, все нормально. Несколько команд приезжало – никто же не травмировался.

    – В целом Дзюба похвалил Воронеж.

    – Спасибо. Он тоже неплохо играл в том матче.

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    Источник: «РБ Спорт»

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