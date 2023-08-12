«Может, он от старости получил травму»: директор «Факела» ответил на претензии Дзюбы к полю

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на резонансное заявление форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

34-летний футболист назвал газон на воронежском стадионе причиной своей травмы.

Он не смог помочь «Локо» в кубковой встрече с «Рубином» (1:0).

Также нападающий не сыграет с «Крыльями Советов» (12 августа) и, скорее всего, с «Краснодаром» (19 августа).

– Действительно Дзюба мог получить травму из-за поля в Воронеже?

– Я не знаю. Честно, даже не хочу копаться в этом. Это его проблемы, где он мог получить травму. Не понимаю, при чем тут поле в Воронеже.

Может быть, он от старости получил ее (смеется).

– У вас же натуральный газон?

– У нас натуральное поле. Но травму можно получить где угодно – и на натуральном, и на искусственном поле. Он и на «РЖД-Арене» мог травмироваться.

– А в каком состоянии у вас газон?

– Удовлетворительное качество газона, все нормально. Несколько команд приезжало – никто же не травмировался.

– В целом Дзюба похвалил Воронеж.

– Спасибо. Он тоже неплохо играл в том матче.