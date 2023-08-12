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  • «Может, он от старости получил травму»: директор «Факела» ответил на претензии Дзюбы к полю

«Может, он от старости получил травму»: директор «Факела» ответил на претензии Дзюбы к полю

12 августа 2023, 14:57
3

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на резонансное заявление форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

  • 34-летний футболист назвал газон на воронежском стадионе причиной своей травмы.
  • Он не смог помочь «Локо» в кубковой встрече с «Рубином» (1:0).
  • Также нападающий не сыграет с «Крыльями Советов» (12 августа) и, скорее всего, с «Краснодаром» (19 августа).

– Действительно Дзюба мог получить травму из-за поля в Воронеже?

– Я не знаю. Честно, даже не хочу копаться в этом. Это его проблемы, где он мог получить травму. Не понимаю, при чем тут поле в Воронеже.

Может быть, он от старости получил ее (смеется).

– У вас же натуральный газон?

– У нас натуральное поле. Но травму можно получить где угодно – и на натуральном, и на искусственном поле. Он и на «РЖД-Арене» мог травмироваться.

– А в каком состоянии у вас газон?

– Удовлетворительное качество газона, все нормально. Несколько команд приезжало – никто же не травмировался.

– В целом Дзюба похвалил Воронеж.

– Спасибо. Он тоже неплохо играл в том матче.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Антибиотик
1691844156
Маразматик
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Рыло свина
1691850201
подъе.нул дзюбилу красиво
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