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    Линекер назвал величайшего футболиста в истории

    Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер считает Лионеля Месси лучшим игроком, которого он видел.

    «Месси – величайший футболист, за которым мне посчастливилось наблюдать.

    Лео доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные сделать не могут. За ним просто приятно наблюдать. Я смотрю каждый матч, в котором он играет», – сказал Линекер.

    • Месси сейчас выступает за «Интер Майами».
    • Он забил во всех пяти матчах за американскую команду.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14893

      playsh 8 часов назад

      Волшебник Месси лучше всех,тут не поспоришь.Просто Пеле, и Марадона - первопроходцы,с кем я познакомился ещё пацаном,и это на всю жизнь.

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