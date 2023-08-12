Линекер назвал величайшего футболиста в истории

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер считает Лионеля Месси лучшим игроком, которого он видел.

«Месси – величайший футболист, за которым мне посчастливилось наблюдать.

Лео доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные сделать не могут. За ним просто приятно наблюдать. Я смотрю каждый матч, в котором он играет», – сказал Линекер.

Месси сейчас выступает за «Интер Майами».

Он забил во всех пяти матчах за американскую команду.

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