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    Ловчев дал футбольный совет Захаряну

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «Футболисту важно подойти к оценке самого себя критически. На мой взгляд, если Арсен хочет играть в футбол в Европе, а не смотреть за игрой со стороны, в таком состоянии, как сейчас, не надо ехать – в том числе и в клубы уровня «Страсбурга», не самой сильной команды Франции.

    Арсен буквально ворвался в наш чемпионат, его игра обещала блестящее будущее, потенциал у парня хороший. Но прошлый сезон вышел плохим, а когда пошли разговоры про «Челси», другие клубы, это просто стало сбивать с толку.

    Сейчас не надо никуда ехать. У Арсена намечается хороший сезон, Личка играет в атаку, есть все возможности проявить себя в таком футболе. Ты должен стать звездой, чтобы за тобой гонялись. Как это было, например, с Хвичей, чуть раньше – с Аршавиным, Павлюченко, Жирковым.

    Понятно, что сейчас нет еврокубков и нет больших турниров у сборной, но вот вопрос – были бы у «Динамо» сейчас еврокубки, если бы не было бана? И попадал бы Захарян в сборную с такой игрой, как в прошлом сезоне?

    То есть ключевой вопрос – именно в нeм. Не нужно хвататься за «Страсбург». Не надо переходить от «Челси» и «Лацио» к «Страсбуру». Для начала надо стать звездой в чемпионате России», – написал Ловчев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    11.08.2023 09:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5800

      fakeid 11 августа, 11:36

      арсен сычёв.

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      Ответить
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      Рейтинг: +7183

      sochi-2013 > fakeid 11 августа, 12:42

      Ну, до Сычёва ему ... как до луны раком.

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