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    • Тренер ЦСКА Федотов отреагировал на жалобы Абаскаля насчет календаря «Спартака»

    Тренер ЦСКА Федотов отреагировал на жалобы Абаскаля насчет календаря «Спартака»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает необоснованными претензии Гильермо Абаскаля по поводу расписания матчей «Спартака».

    – Главный тренер «Спартака» Абаскаль жаловался на календарь. Вам нравится нынешний календарь?

    – Календарь для всех одинаковый. Смотрите, одни мы проголосовали за другой календарь, остальные 15 клубов проголосовали за этот. Неужели они не видели и не смотрели, как он выглядит.

    – У вас есть претензии к календарю, как у Абаскаля?

    – Теперь бесполезно говорить о календаре. Нужно все учитывать, наверное, это должны делать совместно.

    – То есть не считаете претензии Абаскаля к календарю обоснованными?

    – Сам факт, что «Спартак» принял этот вариант календаря. У меня нет комментариев. Значит там не участвовал главный тренер.

    • «Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона.
    • Их следующий соперник – «Урал» (11 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2023 21:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1393

      rac531 11 августа, 10:20

      У Спартака интервал между играми ДВА дня, при этом ОДИН день - перелет в Ектеринбург.
      У остальных команд интервал между играми ТРИ-ЧЕТЫРЕ дня. И при этом, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Краснодар играют ДОМА)

      1
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      Рейтинг: +19301

      NewLife 11 августа, 08:32

      Что еще можно ожидать от этого хмыря с ручкой и блокнотиком.

      2
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      Рейтинг: +750

      RUSARM > NewLife 11 августа, 12:12

      Федотов сказал,что Спартак сам голосовал за это,когда ЦСКА был против такого календаря!!!

      0
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      Рейтинг: +19301

      NewLife > RUSARM 11 августа, 12:43

      А зачем о Спартаке спрашивают у этого козла ? Синит-Экспресс мог бы обратиться напрямую.

      2
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      Рейтинг: +750

      RUSARM > NewLife 11 августа, 13:33

      Это вопрос не ко мне,а к тому кто спрашивал!! У нас корреспонденты,те еще провокаторы!! А вот то что все согласились с календарем,а ЦСКА нет!! А толку,все равно все приняли-вот где собака то зарыта!! Зачем тренера то оскорблять?

      0
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      Рейтинг: +19301

      NewLife > RUSARM 11 августа, 14:02

      1) мой риторический вопрос адресован синит-экспрессу, а не Вам.
      2) Этот хамло - "тренер" еще и не таких званий заслуживает после оскорблений спартаковских игроков и тренеров.

      1
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      Рейтинг: +920

      FCSpartakM 10 августа, 22:41

      в смысле календарь одинаковый для всех? как такую чушь сказать можно? Спартак играет в пятницу, а пари в пн, это как вообще понимать?

      2
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