Тренер ЦСКА Федотов отреагировал на жалобы Абаскаля насчет календаря «Спартака»

У Спартака интервал между играми ДВА дня, при этом ОДИН день - перелет в Ектеринбург.
У остальных команд интервал между играми ТРИ-ЧЕТЫРЕ дня. И при этом, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Краснодар играют ДОМА)
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает необоснованными претензии Гильермо Абаскаля по поводу расписания матчей «Спартака».
– Главный тренер «Спартака» Абаскаль жаловался на календарь. Вам нравится нынешний календарь?
– Календарь для всех одинаковый. Смотрите, одни мы проголосовали за другой календарь, остальные 15 клубов проголосовали за этот. Неужели они не видели и не смотрели, как он выглядит.
– У вас есть претензии к календарю, как у Абаскаля?
– Теперь бесполезно говорить о календаре. Нужно все учитывать, наверное, это должны делать совместно.
– То есть не считаете претензии Абаскаля к календарю обоснованными?
– Сам факт, что «Спартак» принял этот вариант календаря. У меня нет комментариев. Значит там не участвовал главный тренер.
- «Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона.
- Их следующий соперник – «Урал» (11 августа).