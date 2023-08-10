Тренер ЦСКА Федотов отреагировал на жалобы Абаскаля насчет календаря «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает необоснованными претензии Гильермо Абаскаля по поводу расписания матчей «Спартака».

– Главный тренер «Спартака» Абаскаль жаловался на календарь. Вам нравится нынешний календарь?

– Календарь для всех одинаковый. Смотрите, одни мы проголосовали за другой календарь, остальные 15 клубов проголосовали за этот. Неужели они не видели и не смотрели, как он выглядит.

– У вас есть претензии к календарю, как у Абаскаля?

– Теперь бесполезно говорить о календаре. Нужно все учитывать, наверное, это должны делать совместно.

– То есть не считаете претензии Абаскаля к календарю обоснованными?

– Сам факт, что «Спартак» принял этот вариант календаря. У меня нет комментариев. Значит там не участвовал главный тренер.