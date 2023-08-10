Акинфеев в 11-й раз получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2022/23.

37-летний голкипер в 11-й раз получил награду, которая вручается с 1960 года. Изначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ».

Акинфеев – рекордсмен конкурса. Второе место по числу наград у экс-вратаря «Спартака» Рината Дасаева (6).