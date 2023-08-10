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    • Акинфеев в 11-й раз получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина

    Акинфеев в 11-й раз получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2022/23.

    37-летний голкипер в 11-й раз получил награду, которая вручается с 1960 года. Изначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ».

    Акинфеев – рекордсмен конкурса. Второе место по числу наград у экс-вратаря «Спартака» Рината Дасаева (6).

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.
    • В 2018 году игрок завершил карьеру в сборной России.

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    Источник: «Коммерсантъ»

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    10.08.2023 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      biber ru 10 августа, 21:41

      С командой он ВЫИГРЫВАЛ КУБОК, берут девушки в рот! Грамотеи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      лошадка35 10 августа, 19:29

      Игорь крут, пусть играет хотя бы лето до 40. А лучше ещё дольше)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +642

      НикКин 10 августа, 19:20

      Что месси не заслуженно получает зм что и это тоже за что самый худший врать за все время это Игорь

      1
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