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  • «Безмозглые люди, которые скоро закончатся»: Тихонов – об украинцах

«Безмозглые люди, которые скоро закончатся»: Тихонов – об украинцах

9 августа 2023, 20:51
10

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил предложение Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

  • С такой инициативой вышел комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

«Что еще можно от них ожидать... Как можно делать такие бестолковые предложения?! Мы тысячелетиями здоровались, поздравляли друг друга, все национальности. А теперь вот такой дискомфорт всем устроили.

Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили, перезванивались, призывали только к миру и дружбе. А что теперь?!» – сказал Тихонов.

Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (10)
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zarsm
1691603657
факты
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GermanVo
1691606698
Good pig - dead pig
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Kollljan
1691606810
А кто первый начал?
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DOCTOR PENALTY
1691607034
Жму руку Александру!
Ответить
BRO_football
1691607649
Слово даже такое интересное есть - нерукопожатность. Теперь это и про украинцев, и про русских.
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Napaleon Banapart
1691614722
В России две беды...
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St.Maxx.004
1691629782
Я уж подумал Андрюха
Ответить
Давид59
1691641613
И какие комменты от этой "футбольной" новости ждёт "Бомбардир"? Конечно спорт объединяет людей. Помню интересный факт - футбольный матч в окуппированном Киеве немцев против Динамо. Про рукопожатия история умалчивает.
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