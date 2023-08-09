«Безмозглые люди, которые скоро закончатся»: Тихонов – об украинцах

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил предложение Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

С такой инициативой вышел комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

«Что еще можно от них ожидать... Как можно делать такие бестолковые предложения?! Мы тысячелетиями здоровались, поздравляли друг друга, все национальности. А теперь вот такой дискомфорт всем устроили.

Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили, перезванивались, призывали только к миру и дружбе. А что теперь?!» – сказал Тихонов.