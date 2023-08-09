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    • «Безмозглые люди, которые скоро закончатся»: Тихонов – об украинцах

    «Безмозглые люди, которые скоро закончатся»: Тихонов – об украинцах

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил предложение Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

    • С такой инициативой вышел комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

    «Что еще можно от них ожидать... Как можно делать такие бестолковые предложения?! Мы тысячелетиями здоровались, поздравляли друг друга, все национальности. А теперь вот такой дискомфорт всем устроили.

    Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили, перезванивались, призывали только к миру и дружбе. А что теперь?!» – сказал Тихонов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    09.08.2023 20:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6631

      Давид59 6 часов назад

      И какие комменты от этой "футбольной" новости ждёт "Бомбардир"? Конечно спорт объединяет людей. Помню интересный факт - футбольный матч в окуппированном Киеве немцев против Динамо. Про рукопожатия история умалчивает.

      0
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Окраина это огромная Чёрная дыра, где всё пропадает и в первую очередь разум! Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      St.Maxx.004 9 часов назад

      Я уж подумал Андрюха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      Napaleon Banapart 14 часов назад

      В России две беды...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12387

      BRO_football 16 часов назад

      Слово даже такое интересное есть - нерукопожатность. Теперь это и про украинцев, и про русских.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Жму руку Александру!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4233

      Kollljan 16 часов назад

      А кто первый начал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8129

      Томик > Kollljan 16 часов назад

      Помню однажды Тарасик набрал себе в рот своих же экскрементов и пытался в меня плевать. Весь изговнялся. Жаловался потом. Точно помню - первый он.

      4
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      Рейтинг: +1835

      GermanVo 16 часов назад

      Good pig - dead pig

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      zarsm 17 часов назад

      факты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +863

      Lipatoff > zarsm 15 часов назад

      Если в Монголии монгол, то в Чехии чехол. Факты...

      2
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