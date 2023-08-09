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    Агент назвал страны, где интересовались Карпиным

    Футбольный агент Срджан Еремич сообщил, что главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным интересовались за рубежом.

    «Насчет Европы пока нет – по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес. Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», – сказал Еремич.

    • Карпин также тренирует сборную России.
    • Он в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • У ростовчан 2 поражения подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.08.2023 19:38
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