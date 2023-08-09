Агент назвал страны, где интересовались Карпиным

Футбольный агент Срджан Еремич сообщил, что главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным интересовались за рубежом.

«Насчет Европы пока нет – по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес. Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», – сказал Еремич.