Агент назвал страны, где интересовались Карпиным

Футбольный агент Срджан Еремич сообщил, что главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным интересовались за рубежом.
«Насчет Европы пока нет – по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес. Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», – сказал Еремич.
- Карпин также тренирует сборную России.
- Он в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
- У ростовчан 2 поражения подряд.
Источник: «РБ Спорт»