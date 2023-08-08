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    • ⚡ Fonbet Кубок России. «Спартак» победил «Пари НН» (5:4), уступая к 81-й минуте

    ⚡ Fonbet Кубок России. «Спартак» победил «Пари НН» (5:4), уступая к 81-й минуте

    «Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Fonbet Кубка России.

    Московский клуб ушел на перерыв, ведя в счете 3:1. В начале второго тайма «Спартак» трижды пропустил за десять минут.

    На 53-й минуте при счете 3:3 полузащитник Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.

    Главный арбитр встречи Сергей Цыганов определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.

    В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов. Счет из 4:3 превратился в 3:4.

    «Спартак» добыл победу в концовке встречи. На 81-й минуте отличился Михаил Игнатов, на 90-й победу москвичам принес Квинси Промес.

    Московский клуб выиграл все пять матчей в этом сезоне.

    Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 2-й тур

    Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 5:4 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Классен, 9; 2:0 – Пруцев, 15; 2:1 – Сулейманов, 29; 3:1 – Мелешин, 36; 3:2 – Севикян, 46; 3:3 – Александров, 50; 3:4 – Сулейманов (с пенальти), 56; 4:4 – Игнатов, 80; 5:4 – Промес, 90.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Обзор матча

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 22:41
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    Комментарии90
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      Рейтинг: +1378

      rac531 9 августа, 09:12

      Особо хочнься поздравить РЕШАЛУ!!!
      ЦЫГАНОК МОЛОДЕЦ!!!
      Он заслужил пи...ерскую прописку и по представлению ДЮКОВА МИЛЛЕР даст соответствующие распоряжения)
      ИВАНОВ, МЕШКОВ И ПРОЧИЕ КУКУЛЯКИ - УЧИТЕСЬ!!!

      1
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > rac531 9 августа, 09:20

      Иванов так то вам в прошлом году матч с Локо вытащил . Кукуляк так же лишь дал момент где вы сами же обосрались . Мешков судит как ему хочется . А так да . Иди в другой ветке покричи какие плохие судьи и как сильно вам хочется чтоб убрали Барриоса )) потому что даже в таком состоянии Зенит , и вы и этого Зенита боитесь

      0
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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 9 августа, 08:45

      Лютый был матч, всех КБ с победой, было как всегда весело)

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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA 9 августа, 07:50

      Меня вот прикалывает другое . Когда на ветке с новостями у Зенита сидят шав.ки пишут гнобят . А как зайдешь к ветке Спартака так пишут " тут Спартак тут вам не место" . Ну так ваши же ша.ка.лы сидят на других ветках пишут гнобят. Не поняли ещё? Стыдно за Спартак . Пропустили 4 мяча от Пари НН и ещё радуются что 5 забили прикинь . Мдэээ . А как Зенит забьет 6 мячей Пари так Продали матч

      1
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход > JIEGEHDA 9 августа, 08:07

      Не бухай с утра! Найди работу.

      3
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Болотоход 9 августа, 09:18

      Хорошо пивной животик. Обязательно послушаю твоё мнение и обязательно забуду .врач советовал хотя бы пару раз в день слушать диванных экспертов и стараться не задумываться . Сказали что так надо . Иногда нужно знать , что есть такие особи которым Бог не дал ни ума ни мозгов ничего . Ну чтобы понимать что ты лучше

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      Рейтинг: +2437

      Болотоход > JIEGEHDA 9 августа, 09:49

      Ты сегодня один за всех что ли отдуваешься???

      0
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      Рейтинг: +4060

      anatolich72 > JIEGEHDA 9 августа, 10:15

      Ты как Моська из басни, второй день уже тявкаешь.

      0
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Болотоход 9 августа, 11:16

      Жалко время потраченное для таких как вы. Эх как жаль

      0
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      Рейтинг: +460

      Боцман52 > JIEGEHDA 15 часов назад

      Прежде чем других судить, на себя посмотри. Адекватности ноль. Радуются здесь хорошему веселому матчу, при чем все соглашаются, что есть очень большие проблемы в обороне.

      0
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход 9 августа, 07:17

      Бакланы улетели( вот вот должны залететь))))

      1
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход 9 августа, 07:14

      С победой КБ! Матч огонь. Возможен лучший матч сезона.
      Такой бы не засчитанный гол красавец у газпрома ни когда бы не украли! У них бы все было бы по правилам! На многих источниках и многие Эксперты сказали,что это не игра рукой! Лижь бы не начали топить как в том сезоне!

      5
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Болотоход 9 августа, 07:48

      Всё у вас игра не рукой . Смотря как и где . Если против Спартака то ни рука просто мяч сам полетел в руку . А если против Спартака так чел выставил руку . Украли гол ? Ахаха пенальти руку заметил бы и атаки вообще не было бы . Не? Да неее

      0
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      Рейтинг: +460

      Боцман52 > JIEGEHDA 15 часов назад

      Что то про матч с Зенитом и фол на Зобнине совсем другое говорил. Момент никак не повлиял на взятие ворот, хотя и соглашался, что фол был. Это у Вас, батенька, если против Зенита, то ничего не было. Еще можно про руку Ракицкого вспомнить (если вдоль земли, то это естественное положение)

      1
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      Рейтинг: +3942

      Кинстифа 9 августа, 07:08

      Давно такой веселой игры не смотрел))) Защита у Спартака конечно... тут лучше помолчать.. Но спишем это на молодость игроков. как сказал Абаскаль

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1568

      Спартач80 9 августа, 00:23

      Даже чёт мразота клитор под корягу забился-рыдает от зависти.

      6
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      Рейтинг: +8129

      Томик 8 августа, 23:51

      Нельзя столько пропускать от Нижнего, наверное. НО. Главное, что дожали. И со всеми обсуждаемыми здесь после каждого матча проблемами, ни одного очка в этом сезоне пока не потеряли. Молодцы. Надеюсь, что проблем будет меньше, а выигрывать мы не перестанем. С победой!

      10
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      Рейтинг: +2439

      ScarlettOgusania 8 августа, 23:30

      "Спокойно, уверенно и безо всяких нервов!"- согласен с постом официального сайта Спартака!)

      7
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      Рейтинг: +5002

      Бомбардиръ 8 августа, 23:19

      Странно, что зенитовцы отсутствуют на этой ветке)

      7
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      Рейтинг: +4513

      ziborock > Бомбардиръ 8 августа, 23:21

      Сопли на кулачки наматывают!

      8
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Бомбардиръ 8 августа, 23:24

      Зенит закрыт.Все ушли на фронт.

      1
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      Рейтинг: +11301

      ivany4 > Бомбардиръ 8 августа, 23:30

      Не поминай в суе это название.))
      Сейчас хоть дышится легко и обсуждение нормальное.

      4
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      ...
      Рейтинг: +8129

      Томик > Бомбардиръ 8 августа, 23:52

      Они готовятся к следующему матчу в чемпионате. Если там очки потеряют - их с экскрементами смешают. Некогда им.

      3
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