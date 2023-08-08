⚡ Fonbet Кубок России. «Спартак» победил «Пари НН» (5:4), уступая к 81-й минуте

«Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Fonbet Кубка России.

Московский клуб ушел на перерыв, ведя в счете 3:1. В начале второго тайма «Спартак» трижды пропустил за десять минут.

На 53-й минуте при счете 3:3 полузащитник Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.

Главный арбитр встречи Сергей Цыганов определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.

В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов. Счет из 4:3 превратился в 3:4.

«Спартак» добыл победу в концовке встречи. На 81-й минуте отличился Михаил Игнатов, на 90-й победу москвичам принес Квинси Промес.

Московский клуб выиграл все пять матчей в этом сезоне.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 2-й тур

Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 5:4 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Классен, 9; 2:0 – Пруцев, 15; 2:1 – Сулейманов, 29; 3:1 – Мелешин, 36; 3:2 – Севикян, 46; 3:3 – Александров, 50; 3:4 – Сулейманов (с пенальти), 56; 4:4 – Игнатов, 80; 5:4 – Промес, 90.

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