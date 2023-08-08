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  • ⚡ Fonbet Кубок России. «Спартак» победил «Пари НН» (5:4), уступая к 81-й минуте

⚡ Fonbet Кубок России. «Спартак» победил «Пари НН» (5:4), уступая к 81-й минуте

8 августа 2023, 22:41
75

«Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Fonbet Кубка России.

Московский клуб ушел на перерыв, ведя в счете 3:1. В начале второго тайма «Спартак» трижды пропустил за десять минут.

На 53-й минуте при счете 3:3 полузащитник Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.

Главный арбитр встречи Сергей Цыганов определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.

В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов. Счет из 4:3 превратился в 3:4.

«Спартак» добыл победу в концовке встречи. На 81-й минуте отличился Михаил Игнатов, на 90-й победу москвичам принес Квинси Промес.

Московский клуб выиграл все пять матчей в этом сезоне.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 2-й тур

Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 5:4 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Классен, 9; 2:0 – Пруцев, 15; 2:1 – Сулейманов, 29; 3:1 – Мелешин, 36; 3:2 – Севикян, 46; 3:3 – Александров, 50; 3:4 – Сулейманов (с пенальти), 56; 4:4 – Игнатов, 80; 5:4 – Промес, 90.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Обзор матча

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак
Комментарии (75)
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slavа0508
1691523769
С весёлой победой !!! В обороне цирк шапито у обоих команд ...Ну было весело ...
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DVOK68
1691523784
Красно-белые!Поздравления с победой и с тем что у нас есть КОМАНДА!
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"supermax"
1691524089
Вот это матч, вот это качели...защита как всегда, что с ней делать плять... Но 5 из 5...приятно... С победой КБ!
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NewLife
1691524186
Прекрасный футбол. Либо х пополам, либо п вдребезги. Команды плюнули на защиту, чтобы порадовать болельщиков стремительной игрой. Я просто в восторге от движения игроков Спартака и коллективных действий. Игнатов раскрыл свой футбольный талант и посрамил его многочисленных критиков. Такой футбол нам нужен (сказал бы Озеров).
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oyabun
1691524272
Это не футбол, а детектив какой то. Когда до конца не знаешь кто же убийца? ) Спартаку огромное спасибо за проявленый характер, но, к сожалению, игра ещё более отчетливо показала, что оборона у нас отсутствует как класс. Рябчук мне понравился, очень грамотные подкаты, парень быстрый и а атаку поключается неплохо. Но очень нужен еще ЦЗ, потому что пропускать по 4 - никуда не годится. Игнатов у нас сегодня был лучшим!
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a_who
1691524419
С победой друзья !
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JTherry
1691524453
весёлая команда, Спартак, играют между инфарктом и инсультом...) ну да ладно, с победой, КБ..! а могли и не так напрягаясь доиграть второй тайм, если бы провели замены на основных игроков команды после перерыва... хотел Абаскаль дать побольше отдых устроить для них, а оно вон как получилось: пришлось выйти и дожать..!!! давно не видел такого "сумасшедшего" матча, когда забивали 9 голов, а победа "улетала" от одной команды к другой, будто кто-то наверху заключил "пари" на победу...) хорошая команда в Нижнем, билась до конца...
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шахта Заполярная
1691524703
С победой. Игра конечно чумовая. Но это же Спартак, он по другому не может. Хотя была полная уверенность что победим.
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zigbert
1691525318
Всех болельщиков Спартака с победой! Кто бы мог подумать что из такой рядовой игры в кубковом матче может получиться такой драматический матч. И ведь второй состав играл в яркий футбол но ошибки в обороне свели на нет такую отличную игру. Молодцы все игроки, бились за победу как никогда и отмененный гол только раззадорил всю команду.
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SPACE TRUCKIN
1691525339
всех КБ с победоой! игра развесёлая...по мне - лучше такая,чем две унылые 1:0 двух предыдущих встреч этого дня....
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