Зарема: «Больно видеть такой «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).
«Сложно представить, что несколько лет назад «Рубин» побеждал «Барселону» на «Камп Ноу», «Атлетико», «Интер», «Челси», играл вничью с «Ливерпулем».
Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Ещe больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», – сказала Салихова.
- У «Спартака» в сезоне только победы.
- Команда не брала РПЛ с 2017 года.
- Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Пари НН».
Успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей для болельщиков «Спартака»!
Источник: Metaratings