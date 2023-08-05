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    Зарема: «Больно видеть такой «Спартак»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).

    «Сложно представить, что несколько лет назад «Рубин» побеждал «Барселону» на «Камп Ноу», «Атлетико», «Интер», «Челси», играл вничью с «Ливерпулем».

    Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Ещe больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», – сказала Салихова.

    • У «Спартака» в сезоне только победы.
    • Команда не брала РПЛ с 2017 года.
    • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Пари НН».

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    Источник: Metaratings

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    05.08.2023 19:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 6 августа, 07:38

      Заголовок топ))

      1
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      Рейтинг: +508

      saf05 5 августа, 23:05

      Она права

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1446

      DemSerg 5 августа, 22:37

      Терпи, шкура.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Купа Купыч 5 августа, 20:49

      После 1:18 и 0:7 от Ливерпуля ему там делать нехрен.А ведь были еще Легия,АЕК.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > Купа Купыч 5 августа, 20:58

      да была Легия, которую Спартак в группе обошел. Но такие дауны будут помнить результаты 20летней давности

      5
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      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Купа Купыч 5 августа, 20:58

      Бразилия дома 1:7 от немцев получала, почему не разогнали всех и футбол не закрыли ?
      Это спорт чудик.
      Плчему-то не вспоминаешь 6 побед Спартака в группе ЛЧ ?
      В спорте всё встречается.
      Италия чемпион Европы , а мимо двух ЧМ пролетела.
      Это для примера.

      8
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      Рейтинг: +34917

      VVM1964 > Купа Купыч 5 августа, 22:28

      Тупа Тупыч ... - так будет актуальнее ...

      2
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      Рейтинг: +162

      AlexanderFCSM 5 августа, 20:44

      ну вы просто ох*ели с такими заголовками, пожалуй пора идти на другой ресурс, этот уже совсем желтый стал, порнушниц только выкладываете и заголовки пишите какие хотите, подавая за цитату)))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11745

      "supermax" 5 августа, 20:15

      больно видеть тупые заголовки

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34170

      oyabun 5 августа, 19:54

      Заголовок совершенно не соответствует смыслу сказанного Салиховой. Типичный пример журналисткого приема "выдернуть из контекста" и перевернуть смысл сказанного с ног на голову.

      20
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      Sany-116 5 августа, 19:53

      Дура такому спартаку там делать нечего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 19:53

      Если больная, иди полечись!

      1
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > paracetamol 5 августа, 20:04

      У нее со здоровьем я думаю все в порядке, а вот ты себя серьезно запустил

      10
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      Рейтинг: +34917

      VVM1964 > шахта Заполярная 5 августа, 22:26

      Он к сожалению не излечим - глупость не лечится (((

      1
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 5 августа, 19:52

      пока руководство РФС будет заниматься твоим любимым делом ртом, так и будет....

      2
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