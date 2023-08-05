Зарема: «Больно видеть такой «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).

«Сложно представить, что несколько лет назад «Рубин» побеждал «Барселону» на «Камп Ноу», «Атлетико», «Интер», «Челси», играл вничью с «Ливерпулем».

Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Ещe больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», – сказала Салихова.

У «Спартака» в сезоне только победы.

Команда не брала РПЛ с 2017 года.

Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Пари НН».

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