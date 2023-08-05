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Зарема: «Больно видеть такой «Спартак»

5 августа 2023, 19:49
14

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).

«Сложно представить, что несколько лет назад «Рубин» побеждал «Барселону» на «Камп Ноу», «Атлетико», «Интер», «Челси», играл вничью с «Ливерпулем».

Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Ещe больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», – сказала Салихова.

  • У «Спартака» в сезоне только победы.
  • Команда не брала РПЛ с 2017 года.
  • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Пари НН».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (14)
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odessakmv
1691254365
пока руководство РФС будет заниматься твоим любимым делом ртом, так и будет....
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paracetamol
1691254385
Если больная, иди полечись!
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Sany-116
1691254408
Дура такому спартаку там делать нечего
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oyabun
1691254465
Заголовок совершенно не соответствует смыслу сказанного Салиховой. Типичный пример журналисткого приема "выдернуть из контекста" и перевернуть смысл сказанного с ног на голову.
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"supermax"
1691255749
больно видеть тупые заголовки
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AlexanderFCSM
1691257467
ну вы просто ох*ели с такими заголовками, пожалуй пора идти на другой ресурс, этот уже совсем желтый стал, порнушниц только выкладываете и заголовки пишите какие хотите, подавая за цитату)))))
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Купа Купыч
1691257759
После 1:18 и 0:7 от Ливерпуля ему там делать нехрен.А ведь были еще Легия,АЕК.
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DemSerg
1691264245
Терпи, шкура.
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saf05
1691265906
Она права
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Oldtrafford83
1691296705
Заголовок топ))
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