Генич упрекнул «Краснодар» за несимпатичный футбол

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу не нравится футбол в исполнении «Краснодара».
- Команда стартовала в сезоне РПЛ с 3 побед подряд.
- Она лидирует в таблице.
- Накануне в 3-м туре «Краснодар» победил дома «Пари НН» (1:0).
«Да, «Краснодар» выиграл три матча подряд. Никогда он так не начинал. Но не знаю, по ощущениям всe равно как-то не то… Мне такой футбол и такие победы несимпатичны. Впрочем, это мои проблемы, разумеется.
«Краснодар» можно только поздравить с таким стартом», – написал Генич.
Источник: телеграм-канал Константина Генича