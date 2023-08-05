Генич упрекнул «Краснодар» за несимпатичный футбол

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу не нравится футбол в исполнении «Краснодара».

Команда стартовала в сезоне РПЛ с 3 побед подряд.

Она лидирует в таблице.

Накануне в 3-м туре «Краснодар» победил дома «Пари НН» (1:0).

«Да, «Краснодар» выиграл три матча подряд. Никогда он так не начинал. Но не знаю, по ощущениям всe равно как-то не то… Мне такой футбол и такие победы несимпатичны. Впрочем, это мои проблемы, разумеется.

«Краснодар» можно только поздравить с таким стартом», – написал Генич.