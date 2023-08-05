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    Генич упрекнул «Краснодар» за несимпатичный футбол

    Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу не нравится футбол в исполнении «Краснодара».

    • Команда стартовала в сезоне РПЛ с 3 побед подряд.
    • Она лидирует в таблице.
    • Накануне в 3-м туре «Краснодар» победил дома «Пари НН» (1:0).

    «Да, «Краснодар» выиграл три матча подряд. Никогда он так не начинал. Но не знаю, по ощущениям всe равно как-то не то… Мне такой футбол и такие победы несимпатичны. Впрочем, это мои проблемы, разумеется.

    «Краснодар» можно только поздравить с таким стартом», – написал Генич.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    05.08.2023 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1202

      Argon 7 августа, 18:34

      Играют и выигрывают - не симпатичный футбол
      Много разыгрывают, при этом привозят и проигрывают - так симпатично?

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