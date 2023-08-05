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    Хойлунд: «Я с детства за «Манчестер Юнайтед»

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд поделился впечатлениями в связи с переходом в клуб АПЛ.

    «Ни для кого не секрет, что я с детства болел за этот великий клуб и мечтал выйти на «Олд Траффорд» в качестве игрока «МЮ».

    Невероятно рад, что воплотил эту мечту в реальность. Полон решимости отплатить клубу за доверие.

    Моя карьера только начинается, но я знаю, что готов сделать шаг вперед и выступать за команду мирового уровня», – сказал 21-летний датчанин.

    • Хойлунда называют «новым Эрлингом Холандом».
    • Он перешел из «Аталанты» за 74 миллиона евро + бонусы.
    • В составе предыдущей команды форвард провел 34 матча, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    05.08.2023 16:16
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