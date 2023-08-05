Хойлунд: «Я с детства за «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд поделился впечатлениями в связи с переходом в клуб АПЛ.

«Ни для кого не секрет, что я с детства болел за этот великий клуб и мечтал выйти на «Олд Траффорд» в качестве игрока «МЮ».

Невероятно рад, что воплотил эту мечту в реальность. Полон решимости отплатить клубу за доверие.

Моя карьера только начинается, но я знаю, что готов сделать шаг вперед и выступать за команду мирового уровня», – сказал 21-летний датчанин.