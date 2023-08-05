«А какие у меня варианты?»: Глебов – о готовности покинуть «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о своем будущем.

– Не могу не спросить про трансферные слухи вокруг тебя.

– Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы, ха-ха. Отвечу последний раз. Всем этим занимается руководство «Ростова».

Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Думаю, если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб.

– Но ты сам готов?

– А какие у меня есть варианты? Может, какой-то клуб заплатит «Ростову» сумасшедшие деньги, и, как Валерий Георгиевич говорил, меня возьмут и за руку отведут.

Никто не знает. Надо смотреть на позицию руководства и главного тренера.