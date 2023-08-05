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    • «А какие у меня варианты?»: Глебов – о готовности покинуть «Ростов»

    «А какие у меня варианты?»: Глебов – о готовности покинуть «Ростов»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о своем будущем.

    – Не могу не спросить про трансферные слухи вокруг тебя.

    – Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы, ха-ха. Отвечу последний раз. Всем этим занимается руководство «Ростова».

    Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Думаю, если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб.

    – Но ты сам готов?

    – А какие у меня есть варианты? Может, какой-то клуб заплатит «Ростову» сумасшедшие деньги, и, как Валерий Георгиевич говорил, меня возьмут и за руку отведут.

    Никто не знает. Надо смотреть на позицию руководства и главного тренера.

    • В новом сезоне Глебов провел 3 матча без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • Хавбека связывали с возможным переходом в «Спартак».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2023 12:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 13:38

      если игрок в 23 года стоит 8 лямов, то есть у меня предчувствие, что этот игрок, независимо от качеств и позиции, очень интересен зениту и спартаку. вот даже если полный комплект и нет необходимости в его покупке - взять всё равно нужно. зачем и нафига - хз. у одних сейчас денег дофига из-за малкома — вторые тратят, как не в себя. надеюсь, к нам он не перейдёт. забирайте (голосом иван васильича про кемску волость).

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > fakeid 5 августа, 16:26

      тратят как не в себя? хахахахха

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > FCSpartakM 5 августа, 16:35

      до закрытия тр.окна ещё очень много времени. спартаг уже грохнул дофигища денег, и явно грохнет ещё. было бы странно обратное, что типа всё, мы всех купили, больше никого не станем брать. это бред. с учётом того, что основные сделки происходят на флажке, за день/за час до закрытия окна. думаю, что минимум лямов 40-50 в итоге будет потрачено. и всё равно это не поможет стать чемпионами. гы-гы тут к месту.

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > fakeid 5 августа, 16:46

      20 млн в 2023 году дофига денег, с учетом того, что деньги выделяются раз в 3 сезона? Бумжарики за одного денег столько отдают , сколько спартак за все трансферное окно.

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      fakeid > FCSpartakM 5 августа, 16:56

      так и я тебе о чём. 20 лямов открытых + подъёмные троим игрокам + агентская комиссия + всем причастным. это уже под тридцатник будет. плюсуй глебова, который на бумаге 8 - но по факту всё равно выйдет в 10. и ещё раз напомню: это очень странно, что клуб закупается, не глядя, в разгар окна. 4 ляма стоит? пофиг, мы заплатим 7! я про последний трансфер. экономии нет вообще никакой, и это либо менеджеры тупые - либо они открыли вентиль. я за второй вариант. уверен, трансферы ещё будут. и не самые дешёвые. на кой чёрт спартаку при нынешних тратах какой-нибудь защитник за 1 лям, как он впишется? да никак, его и не купят. нет, тут явно что-то нечисто, но понаблюдаю с интересом. к осени станет понятно, был ли я прав.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > FCSpartakM 5 августа, 17:04

      и я вообще не понимаю, зачем спартаку сейчас такие траты, когда нет перспективы еврокубков. в тройку и так, скорее всего, попадёте. логичное объяснение только одно: скинуть зенит с 1 места. но чтобы скинуть - нужно тратить, как зенит. который пока что, по недоразумению, почти не тратит, а только зарабатывает. лукойл решил в мощь, это очевидно, да только всё равно не потянут. 2 место, и всё - а полтинник сольют)

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 5 августа, 13:13

      у журнаншлистов кроме как на вопрос: "готов ли ты перейти в ....", мозгов больше ни на что не хватает, особенно когда никто никуда переходить не собирается

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