«А какие у меня варианты?»: Глебов – о готовности покинуть «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о своем будущем.
– Не могу не спросить про трансферные слухи вокруг тебя.
– Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы, ха-ха. Отвечу последний раз. Всем этим занимается руководство «Ростова».
Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Думаю, если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб.
– Но ты сам готов?
– А какие у меня есть варианты? Может, какой-то клуб заплатит «Ростову» сумасшедшие деньги, и, как Валерий Георгиевич говорил, меня возьмут и за руку отведут.
Никто не знает. Надо смотреть на позицию руководства и главного тренера.
- В новом сезоне Глебов провел 3 матча без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Хавбека связывали с возможным переходом в «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»